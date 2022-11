BUDI SELEKTOR, NIJE TEŠKO

Počelo je Svetsko prvenstvo u fudbalu, a krilatica u našem narodu je da svako može da bude predsednik države i selektor reprezentacije. Ova rečenica se najviše čuje kada fudbalska reprezentacija ne odigra u skladu sa očekivanjima i željama nacije, pa svako, ko ima imalo fudbalskog znanja, iznosi svoje ideje i taktiku kako je nešto moglo da bude. Jasno je svima da ne treba unapred „mračiti“ jer je šampionat u Kataru tek u svojoj prvoj nedelji i ostaje nam da zdušno bodrimo „orlove“ u pohodu ka krovu sveta.

Kada pominjemo neuspeh, možemo samo da zamislimo kakve bi kritike bile iznesene na igru i rezultat Argentine, jedne od zemalja sa najvećim šansama da osvoji prvo mesto na 22. Svetskom prvenstvu, a posle poraza od Saudijske Arabije. Dakle, favorita nema i za sada samo 90 minuta na terenu može da kaže ko je bolji, a ostavićemo selektoru Draganu Stojkoviću Piksiju i ekipi da pokažu šta i koliko mogu u konkurenciji najboljih selekcija sveta.

Ipak, svima se otvorila jedinstvena prilika da postanu selektori i to zahvaljujući MerkurXtip-u koji je pokrenuo do sada neviđenju kampanju na našim prostorima pod nazivom „Saberi ekipu“. Iskustvo „selektorovanja“ imaće sjajnu notu zabave i druženja jer kao selektor treba da okupiš ekipu, a naravno, na to se nadovezuje i zarada. Ukratko, što više „saigrača“ dovedeš, veća je mogućnost da zaradiš, ali još bolje bi bilo da i ljude koje dovedeš animiraš da dovode nove jer tako svi zarađujete.

Evo malog primera koji će mnogo toga razjasniti. Najpre, svi postojeći vlasnici Xtip Naloga već su automatski selektori, a za svakoga koga dovedu u svoj tim dobiće 1.000 dinara bonusa. Potrebno je samo da vaš „saigrač“ prilikom registracije ukuca vaš ID broj i naravno, potrebno je da oboje budete aktivni, a to podrazumeva da odigrate 5.000 dinara u okviru obračunskog perioda na bilo šta iz MerkurXtip ponude. Tako će „selektor“ dobiti 1.000 dinara bonusa, a najbolje je što je broj ljudi koje možete da dovedete u svoj tim neograničen.

To ipak nije sve, kao selektor možete da animirate svoju ekipu i da ona dalje dovodi svoje „saigrače“ jer iako je u tom trenutku saigrač, odmah postaje i potencijalni selektor. Ukoliko vaš saigrač sa mesta selektora dovede takođe svoju ekipu, on će dobiti po 1.000 dinara bonusa, a vi kao inicijalni selektor, dobićete 500 dinara od svakog saigrača vašeg saigrača sa početka priče. Ponavljamo, veoma je važna aktivnost svih igrača, a ona podrazumeva odigravanje 5.000 dinara na bilo šta iz ponude MerkurXtip-a (sportsko klađenje, klađenje uživo, slot igre, igre uživo, virtualne igre itd.). Princip nagrađivanja, odnosno zarade svih uključenih u ovu priču proteže se do trećeg nivoa po dubini grane inicijalnog selektora, a on će za saigrače iz tog nivoa dobiti po 250 dinara bonusa.

Nekima će možda ovaj princip biti poznat, ali treba reći da se ovde radi o striktnoj zabavi i mogućnosti da zaradite dok pratite Svetsko prvenstvo, jer šta ima lepše od gledanja najkvalitetnijeg fudbala na planeti uz dobru ekipu koja uz malo aktivnosti može da zaradi. Važna je samo aktivnost, a zabava je prosto zagarantovana jer Svetsko prvenstvo je vreme kada se sve razlike ostavljaju po strani i jedino se misli na fudbal - najvažniju sporednu stvar na svetu.

Sve informacije za ovu akciju MerkurXtip-a, ali i sve ostale kojih je uvek mnogo, možete pronaći na promo stranici na našem sajtu.

Budi selektor, saberi ekipu i uživaj u najboljem svetskom fudbalu.

