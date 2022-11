VODA IZ SRBIJE POBEĐUJE: Zvanična voda naše fudbalske reprezentacije definitivno osvojila Katar

Srbija u Kataru ne igra samo fudbal. Jedna naša kompanija vodi dugoročnu stratešku bitku za zahtevno tržište ove prebogate države. I pobeđuje! To potvrđuju i brojke – godišnje u toj zemlji proda se više od šest miliona flaša male mililitraže, dok je u luksuznim hotelima i restoranima posebno cenjena u staklenoj ambalaži. Na mnogim mestima u Kataru, u prodavnicama, može se kupiti VODAVODA, što naši navijači svakodnevno primećuju i pozdravljaju.

Zvanična voda fudbalske reprezentacije Srbije definitivno je osvojila Katar, ali, da bi se zahvalila partnerima, zaposlenima i lojalnim kupcima koji su osvojili nagradno putovanje tokom letošnje nagradne igre organizovala je i odlazak u Dohu osamdesetočlanog navijačkog tima. Malo je reći da je ova najveća organizovana navijačka grupa svim srcem navijala i davala zdušnu podršku kako pre početka meča na ulicama Dohe ali i sa tribina tokom prvog meča Srbije, a deo menadžmenta sa predstavnicima lokalnih distributera i tokom današnjeg meča sa Kamerunom.

Naši navijači u Kataru imaju priliku da piju domaću vodu zahvaljujući izvozu ovog Brenda na tržišta zemalja Zaliva, kako je prihvaćena VODAVODA u ovim zemljama?

U Kataru, Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Bahreinu je prisutna već 5 godina i na tim tržištima je izuzetno dobro prihvaćena, pre svega zbog lepog dizajna i bele boje ambalaže, a zatim zbog toga što je prirodno mineralna i arteška što se ovde izuzetno ceni. Izuzetnom prijemu na tržištima zemalja Zaliva doprinelo je i to što su naši partneri prilikom posete Domu vode poveli sa sobom influensere i novinare koji su snimili ceo proces flaširanja I za njih je tad abilo fascinantno da se voda bez ikakvih tretmana direktno sa izvora sa velike dubine direktno flašira. Sve su to razlozi zbog kojih je izuzetno cenjena na ovim tržištima.

Tokom boravka u Kataru vodili ste poslovne i partnerske razgovore sa tamošnjim distributerima, pre svega za tržišta Katara i Kuvajta. Kako oni ocenjuju rast prodaje VODAVODE?

U Kataru i Kuvajtu beležimo najveći rast i zbog probirljivosti i zahtevnosti ovih tržišta za najboljim proizvodima, kao i naše podrške koju uvek dajemo distributeru ako imaju neku veću investiciju u novi kanal prodaje ili za razvoj svoje mreže. Zaista se odnosimo prema njima partnerski, kao i oni prema nama i to daje rezultat.

Razlog Vašeg odlaska u Katar je podrška nacionalnom timu kojem je tamo obezbedjena VODAVODA, ali i podrška sa tribina od jedinstvenog osamdesetočlanog navijačkog tima na tribinama protiv selekcije Brazila. Kako ocenjujete višegodisnje ulaganje brenda VODAVODA u sport kao i sve nacionalne sportske selekcije?

VODAVODA je sinonim za zdrav način života, koji se, između ostalog ogleda i kroz sport. Zbog toga smo uvek uz vrhunski, pre svega, nacionalni sport, ali jako ulažemo i u mlade sportiste i njihov razvoj. Želeli smo da na svaki način, pa i ovim dovodjenjem svih naših poslovnih partnera i najboljih ljudi iz kompanije na prvu utakmicu naše selekcije, da podržimo sport i kao navijači, ali i da pokažemo koliko nam je stalno i do naše reprezentacije i do naše zemlje. Svakako smo ponosni što se VODAVODA isporučuje našim igračima tokom boravka u Kataru, a tako je bilo i na utakmici u Bahreinu. Pritom, mi ne ocenjujemo da li se ova podrska vraća kroz neku veću prodaju, to ne znamo. Neću reći da to nije važno, svakako da jeste, ali za nas je zadovoljstvo i odgovornost da pružimo našem timu maksimum koji možemo, jer pružajući podršku, mi se osećamo kao da to rade svi naši gradjani, pa otuda i slogan Srce nacije u dresu reprezentacije. Zaista verujemo da je tako, a mi smo srećni što možemo da podržimo nacionalni tim I sport generalno.

Kao čovek iz biznisa, preduzetnik iz vremena kada je to bila retkost, razvili ste neke od vrhunskih domaćih brendova, a sada osvajate svet VODAVODOM i Gorkim listom. Kakva je Vaša ocena - imaju li domaći brendovi potencijal za osvajanje velikih tržišta kako u zemljama u okruženju tako i dalekim zemljama?

Iskreno verujem da kao što su mnogi naši pojedinci u svetu napravili planetarni uspeh i reprezentacije u raznim disciplinama jer su posebni, tako isto verujem da naši poslovni ljudi koji se bave proizvodnjom imaju izuzetne kvalitetne proizvode koji se mogu nositi na svim zahtevnim svetskim tržištima. Naravno uz taj neophodan kvalitet i dizajn, treba da stoje i odlučnost i želja menadžmenta ili vlasnika brendova da lasniraju brend na svetskom tršištu i time istovremeno urade nešto lepo i za svoju zemlju i za svoju kompaniju. To kod mene postoji i zato mi sa radošću gledamo na svoje ostvarenje u svetu i za VODAVODU i za Gorki list.

Imaju li kvalitet i kontinuitet potreban potencijal za osvajanje, primera radi, velikog ruskog tržišta na kojem ste prisutni sa oba brenda?

Za rusko tržište ogroman potencijal ima Gorki list, a naravno i VODAVODA i oni ga već dokazuju. U Rusiji postoji kultura i navika pijenja gorkih likera i Gorki list je dočekan sa zaista velikim simpatijama i prihvaćen je kako smo samo mogli želeti. Ideja je, inače, nastala još u vreme kada su Rusi masovno dolazili u Crnu Goru. Sećam se da mi je tada jedan vlasnik restorana rekao da za vreme ručka ruski turisti rado piju Gorki list pre i posle, kao i uz jelo. I tada sam doneo odluku da jednog dana moramo osvojiti rusko tržište i to se ostvaruje. Što se tiče VODAVODA, Katar je možda najbolji primer jer je to jedno od najzahtevnijih i najbogatijih tržišta i zemalja u svetu, gde je samo najbolje dovoljno dobro. U tom smislu, ako je VODAVODA tu prihvaćena, ne postoji tačka na svetu gde bi neko postavio veći kriterijum i veće standarde od ovih koji su ovde postavljeni.

Na kraju, koja bi bila Vaša poruka domaćim preduzetnicima i savet za izvoz i poboj na strana tržišta?

Svaki poslovni čovek koji proizvodi i nosi se mišlju i željom da stvori savršen kvalitet i dizajn, već ima preduslov i zna šta treba da radi da bi njegov proizvod zaživeo na svetskom tržištu. Iz svog iskustva mogu da poručim da su najveća svetska tržišta otvorena za najbolji i najkvalitetniji proizvod i da nemaju predrasuda odakle proizvod dolazi. U tom smislu nema nikakvih smetnji i barijera za uspeh i plasman njihovog proizvoda, naravno ukoliko su spremni da svoje vreme, energiju i novac ulože u ta tržišta kako bi došli do srca potrošača koji će na dobar kvalitet I dobru komunikaciju odgovoriti prihvatanjem I doneti uspeh tom brendu. Dakle, vrhunski kvalitet je na prvom mestu jer, naročito kod bogatih tržišta, bez vrhunskog kvaliteta ne postoji šansa za uspeh. Imao sam prilike da svedočim tome koliko je proizvoda u poslednje vreme lansirano I u Kataru I u zemljama Zaliva sa dobrim kampanjama, ali su vrlo brzo nestali sa tržišta jer bez vrhunskog kvaliteta nema uspeha.

Organizovali ste dolazak 80 navijača na prvi meč reprezentacije Srbije. Ovu grupu koja je privlačila veliku pažnju u Dohi, pozdravio je i čuveni Bora Milutinović, koji je je ispoštovao tradicionalno dobrodošlicu za koju se VODAVODA pobrinula i, zajedno sa ostalim navijačima, poslužio se solju i pogačom. Šta Vam je tom prilikom rekao i kako komentariše prisustvo VODAVODE i uopšte prilike u Kataru?

Ta naša grupa dragih gostiju iz Srbije, tog dana bila je pre svega u funkciji podrške našoj reprezentaciji, ali u želji da ponesu što više lepih uspomena iz Katara i da se još bolje osećaju u zemlji gde je naša arteška voda prisutna na više od 300 prodajnih lokacija, zemlji našeg domaćina i partnera Abdula Al Katana, organizovli smo divan ručak na divnom mestu. Tu nam se pridružio i naš legendarni trener i velika ličnost, Bora Milutinović, koji je izrazio oduševljenje tim gestom - i dolaskom navijača i zajedničkim ručkom. Bora je izuzetno ugledan u Kataru i ponudio je svaku podršku na najvišem nivou, a takođe je razmenio kontakte sa našim partnerom i tu će saradnja sigurno biti obostrano uspešna, a sve u interesu i sporta i Srbije.

