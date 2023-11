KAKO JE NOVINAR KURIRA PREŽIVEO BRUTALNI NAPAD HRVATSKIH HULIGANA: Ignjatović otkrio detalje krvavog pira "Čuli su da DOLAZE SRBI"

U dramatičnom preokretu, košarkaški duel između Crvene zvezde i Zadra u sedmom kolu ABA lige bio je obeležen nasilnim incidentom dan pre utakmice. Maskirani hrvatski huligani napali su delegaciju Crvene zvezde i novinare iz Beograda, rezultirajući hapšenjem najmanje četiri osobe.

Povrede su zabeležene među dva novinara, članom uprave kluba i jednim prijateljem kluba.

Sramni napad, koji se odigrao dan pred odlučujuću utakmicu, bacio je senku na sportski događaj. Ipak, uprkos ovom tragičnom incidentu, košarkaška ekipa Crvene zvezde pokazala je nepokolebljivost i snagom sportskog duha trijumfovala nad Zadrom rezultatom 81:74.

Dejan Ignjatović, novinar Kurira, gostovao je u jutarnjem programu gde se dotakao ovog strašnog incidenta.

- Najbitnije je da su momci koji su napadnuti dobro. Video sam kakve su povrede koje imaje. Srećom nisu opasne po život i to je najbitnije. Ne znam kakve je Zvezda provokacije uputila Zadru pogotovo da se neko oglasi 3 ili 4 dana pre utakmice. Nije bilo nikakvih najava da će Zvezda nešto da uradi, pogotovo jer je to nemoguće u ABA ligi gde ste vi gost u nekoj drugoj državi. Vi ste imali saopštenje navijačke grupe gde se u najmanju ruku preti - rekao je.

Ignjatović je takođe imao slično iskustvo kada je u Dubrovniku pre 17 godina izveštavao sa vaterpolo utakmice Jug - Partizan i, umesto lepih sećanja, doneo - modrice, ogrebotine, povređen nos, strah i misao da je jedva izvukao živu glavu.

- Sticajem okolnosti, slično sam prošao pre nekih 17 godina u Dubrovniku takođe kao novinar na utakmici. Ne vidim neku suštinsku razliku. I dalje se svodi na to da neko ko brani neku čast, neku državu, maskiran u zaklonu noći, višestruko moćniji od onog koga napada sa nekim palica. Nismo imali nikakva obeležja. Verovatno su kao sad u Zadru čuli da dolaze Srbi. Njima nije bitno da li je to novinar, član kluba ili neko drugi. To je ta neodgovornost grupe gde vi napadate sve i svašta, a ne pitate koje su posledice toga - ispričao je Ignjatović.

