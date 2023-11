Superbet Bonus - Bonus od 100 % na prvu uplatu

Superbet kladionica je jedna od vodećih online kladionica u Srbiji. Osvojite Superbet bonus na prvu uplatu do 20.000 RSD. 18+, Opšte odredbe i uslovi važe

Superbet Bonus

Superbet kladionica je jedna od boljih online kladionica u Srbiji, a pored svega svojim novim korisnicima nudi i Superbet bonus. Odaberite bonus za slot igre ili bonus za sportsko klađenje nakon prvog depozita.

Nakon registracije, potrebno je uplatiti minimum 500 RSD kako biste otključali bonus dobrodošlice od 100 % na prvu uplatu.

Uzmi svoj Superbet bonus

Superbet bonus dobrodošlice

Bilo da ste fan sportskog klađenja ili slot igrica, moći ćete da dobijete odgovarajući Superbet bonus. Superbet bonus dobrodošlice podrazumeva čak 100% na prvu uplatu i to do 20.000 RSD za sportsko klađenje ili do 40.000 RSD za slot igre.

Bonus dobrodošlice važi samo za novoregistrovane članove koji naprave svoj nalog na Superbet stranici. Nakon registracije, potrebno je uplatiti minimum 500 din kako biste aktivirali bonus.

Ovaj Superbet bonus je moguće aktivirati samo jednom i to pod navedenim uslovima, tako da igrači u suštini mogu ostvariti prednosti ovog bonusa samo nakon inicijalne registracije.

Za najnovije informacije o Superbet bonusu, pratite bettingexpert Superbet recenziju.

Uzmi svoj Superbet Slot bonus

Superbet freebet

U trenutku pisanja članka, utvrdili smo da ova kladionica svojim korisnicima nudi i dodatnu promociju. Superbet freebet je dostupan za igrače koji žele da se klade na utakmice iz Superbet ponude.

U suštini, Dnevni Super Freebet omogućava korisnicima da odaberu neki od ponuđenih sportskih događaja za klađenje. Potrebno je odigrati tiket a operater će vam dodati 1.500 RSD.

Ono što je potrebno učiniti je da se odigra barem jedna utakmica iz Superbet ponude, da tiket bude u vrednosti od barem 1.000 RSD ili više u jednom danu, ali i da kvota bude bar 1.6 ili veća za svaku utakmicu.

Takođe, ono što je bitno da znate je da sve utakmice sa tiketa moraju da se završe u roku od 72 sata. Isto tako je nemoguće aktivirati ovu promociju dok koristite bonus dobrodošlice u isto vreme.

Superbet bonus kod

Trenutno, za aktivaciju bonusa nije potreban Superbet promo kod. Sve što je potrebno za aktivaciju bonusa je da ispunite uslove koji su navedeni na sajtu. Takođe je veoma bitno da pratite korake baš onako kako su navedeni kako ne biste imali problema prilikom aktivacije promocije.

Registrovanje naloga nije dostupno maloletnim licima, tako da svako ko želi da napravi nalog mora biti stariji od 18 godina.

Izgled sajta i funkcionalnost

Vizuelni prikaz ove platforme za klađenje je i više nego dobar. Superbet online klađenje je dostupno svima, pa čak i samim početnicima. Bez obzira ko reši da počne sa korišćenjem ovog sajta neće imati problema da se snađe.

Raspored je veoma intuitivan i prati izgled koji može da se vidi i u nekom od najboljih svetskih kladionica. Veoma je lako naći šta god je potrebno i vidi se da nisu prenatrpali sajt korišćenjem nepotrebnih vizuelizacija.

Kontrast boja je prijatan za oko. Kombinacija bele i crvene nije preteška za skrolovanje kroz sajt i lako je uočiti kvote, dugmiće, sportove za klađenje, ali i ponuđene promocije.

Sa leve strane sajta možete videti izlistane sve sportove za klađenje dok na sredini imate dnevnu ponudu, ili top ponudu kako je ona obeležena. Vaš tiket stoji prazan sa desne strane dok ne krenete da ga popunjavate. Tada će svaka vaša okplada biti dodata kako biste mogli da vidite sve detalje vašeg tiketa.

Ono što je takođe primetno je da odmah ispod tiketa imate i dugme za uplatu. To je možda i retkost kod sajtova za online klađenje ali znatno olakšava i ubrzava stvari.

Superbet ponuda sportova

Superbet bonus nije jedina stvar koja će vas privući da se kladite u ovoj kladionici. Oni itekako imaju širok spektar sportova na koje možete da se opkladite. Sa leve strane sajta moći ćete da vidite celu listu sportova koji su dostupni, počev sa top ponudom.

Iako je fudbal najpopularniji sport za internet klađenje na ovom sajtu, nikako ne treba zanemariti i ostatak sportova koji su ovde izlistani. Po popularnosti tu su košarka, tenis i rukomet, ali moguće je kladiti se i na hokej na ledu, odbojku, vaterpolo, stoni tenis, itd.

Ono što je primetno je i manje popularna opcija u Srbiji a to je Američki fudbal, ali i esportovi. Fanovi koji žele da se oprobaju u ovim sportovima mogu to da učine jer je itekako moguće.

Pogledajte tipove za sportsko klađenje na bettingexpert besplatni tipovi.

Superbet Registracija

Otvaranje korisničkog naloga predstavlja osnovni korak pristupanja bilo kojoj online kladionici. Bez njega, nemoguće je koristiti bilo koje usluge koje operater pruža, pogotovo Superbet bonus.

Srećom, sama registracija je veoma laka. Potrebno je popuniti formu i ubaciti neke informacije kako biste postali zvanični korisnik platforme. Evo kako biste to mogli da izvedete korak po korak.

Otvorite glavni sajt Superbet kladionice. Pritisnite dugme koje kaže ‘Registracija’ a koje se nalazi u gornjem desnom uglu stranice. Unesite informacije naloga (email, korisničko ime, lozinka). Unesite lične informacije (Ime i prezime, JMBG, adresa i grad). Upišite broj vašeg mobilnog telefona. Štiklirajte sve potrebne uslove i odredbe korišćenja sajta. Završite tako što ćete pritisnuti dugme ‘pridruži nam se sada’.

Superbet uživo klađenje i prenos uzivo

Ono što nas raduje je da ova platforma omogućava i klađenje uživo kao i live streaming. Uživo klađenje je dostupno na dosta sportova, iako fudbal kao i obično prednjači po popularnosti i po broju dostupnih tipova opklada. Ali moguće je staviti opkladu i na neki drugi sport koji se igra uživo.

Ono što je takođe dobro je da pored utakmica imate i neke dodatne statističke podatke koji vam mogu biti od koristi. Tako da ne morate da tražite neke informacije na drugom sajtu.

Uživo prenos jeste dostupan, pa čak i putem aplikacije. Ali, ne možete gledati baš sve utakmice koje poželite. Moći ćete da vidite samo one koje su dostupne, ali vam i to svejedno olakšava klađenje uživo i ulepšava vam doživljaj.

Ako se desi da postoji neka utakmica na koju želite da se kladite, proverite da li je dostupan stream za tu utakmicu, i uživajte u celom događaju, sve na jednom mestu.

Superbet Aplikacija

Ono što itekako treba da raduje sve korisnike je da je Superbet mobilna aplikacija takođe dostupna svima. Možete je skinuti direktno sa sajta operatera tako što ćete kliknuti na ikonicu zavisno od operativnog sistema, ili tako što ćete ići direktno na platformu za skidanje putem svog telefona.

Aplikacija je dostupna za iOS i Android uređaje i može se naći na Google Play, AppGallery, i App Store-u. Kako biste je instalirali, potrebno je samo pratiti korake jedan po jedan. Najlakše je započeti proces klikom na ikonicu na sajtu i to će automatski započeti celu proceduru.

Ako niste zainteresovani za skidanje aplikacija a želite da koristite Superbet mobilno klađenje, možete to učiniti putem sajta direktno. To znači da možete učitati stranicu koristeći vaš mobilni telefon i koristiti je isto kao što biste desktop stranicu. U suštini sve ostaje isto na taj način i malo toga se menja.

Ono što isto može biti bitno je da mobilni korisnici imaju pravo da ostvare isti Superbet bonus kao i bilo koji drugi novi korisnici. Potrebno je pratiti date instrukcije i bonus će biti vaš. Međutim, ono što smo primetili je da operater nema jedinstvenu aplikaciju za sportsko klađenje i za igrice. Postoje dve odvojene, tako da možete skinuti onu koja vam odgovara. Ako želite da se kladite i igrate igrice, biće vam potrebne obe aplikacije. S drudge strane, to nije potrebno ako koristite mobilni sajt. Superbet Uplate Nećete morati da se brinete kada su uplate u pitanju jer operater nudi nekoliko načina plaćanja za svoje korisnike. Štaviše, veoma je lako dodati novac na vaš račun jer vam je dugme za to dustupno na glavnoj stranici sajta. Nalazi se odmah ispod tiketa i olakšava vam ako je potrebno da brzo dodate novac. Operater nudi tri načina uplate: uplata preko računa u banci, bankovne kartice, i putem PaySpot-a. Zavisno od načina koji vama odgovara moći ćete da odaberete metodu odmah nakon što kreirate vaš profil na sajtu. Pratite instrukcije koje slede za uplatu, a na isti način možete da podignete ili prebacite dobitak na vaš bankovni račun. Metoda uplate Min/Max uplata Naknada Vreme obrade Račun u banci 1 RSD/1.000.000 RSD 0 RSD do maksimalno 24 časa PaySpot 1 RSD/1.000.000 RSD 0 RSD Odmah Bankovne kartice 1 RSD/1.000.000 RSD 0 RSD Odmah Superbet Isplate U ovom trenutku je korisnicima dostupna samo jedna metoda online isplate, a u pitanju je isplata putem računa u banci. Za sada je to korisnicima očigledno i dovoljno, ali postoji mogućnost da operater doda neke druge metode kako bi olakšao korisnicima. Kako bi igrači podigli osvojeni novac, potrebno je izaberu opciju ‘isplata’ u svom nalogu pa onda kliknu na opciju ‘isplata preko računa u banci’. Tada će moći da upišu iznos koji žele da prebace i zatim potvrde transakciju tako što će pritisnuti dugme ‘isplata’. Zahtev će biti odobren u sledeća 24 časa, ali sam novac će leći na vaš račun u periodu od 1 do 3 dana. Znajte da za isplatu novca vaš operater ne naplaćuje nikakvu naknadu. Ali postoji mogućnost da to vaša banka čini, pa bi trebalo da proverite to sa vašom bankom kako ne biste imali neke dodatne troškove. Metoda isplate Min/Max isplata Naknada Vreme obrade Račun u banci 10 RSD/1.000.000 RSD 0 RSD 1-3 dana Superbet korisnička služba Iako se retko dešava da dođe do nekih problema, Superbet korisnički servis vam stoji na raspolaganju za sva vaša pitanja. Kako smo sami mogli da vidimo, dovoljno su profesionalni pri rešavanju svakakvih situacija i relativno brzo odgovaraju na poruke. Imate nekoliko Superbet kontakt metoda: chat, email, ili porukom preko Viber-a. Ako želite da im pišete putam mejla, naći ćete dugme za aktivaciju poruke u samom dnu sajta. S druge strane, ako više volite Viber ćaskanje, možete im poslati poruku na +381 69 777 115. Chat podrška se aktivira pritiskom na dugme u donjem delu stranice. Tada će vam se pojaviti prozorčić u donjem desnom uglu gde ćete moći da pitate sve što vas zanima. Nije potrebno da budete korisnik ili da imate svoj nalog kako biste aktivirali ovu opciju, što je itekako dobro za igrače koji tek planiraju da postanu korisnici. Za svaku dodatnu podršku postoji i lista čestih pitanja. Tu možete i sami naći rešenje za vaš problem i to može čak da vam sačuva malo vremena. Lista čestih pitanja je veoma dugačka tako da sigurno možete naći rešenje za bilo koju situaciju. Superbet Slot Superbet nije samo pravo mesto za sportsko klađenje. Oni poseduju i svoju slot sekciju gde svojim korisnicima nude veliki broj igara za igranje. Tu možete naći slot igre ali i igre uživo. Stranica jeste pregledna i lako je naći ono što vam treba. Ali vidi se da je ova sekcija još uvek u razvoju i da će im trebati još malo vremena da se ona razvije i bude onakva kakvu nude svetski poznati brendovi. Za sada je i više nego dobar operater, ali očekujemo da vidimo još mnogo toga kako vreme prolazi. foto: Promo Bezbednost i sigurnost Ono što je veoma bitno i predstavlja jednu od stavki koje trebate proveriti je sigurnost. Što se tiče ovog sajta, to možete i samo proveriti i jasno videti na glavnoj stranici operatera. U dnu stranice se jasno vide sve regulative koje poseduju i time što to ističu svojim korisnicima jasno pokazuje da su i više nego ozbiljni kada je sigurnost u pitanju. Superbet Zaključak Superbet je jedan od boljih sajtova za online klađenje u Srbiji. U eri gde je sve postalo online, uspeli su da se adaptiraju i naprave ponudu koja će zadiviti sve korisnike i omogućiti im da jednostavno koriste ponuđeno. Sajt je pregledan i odlično dizajniran, tako da neće biti problema prilikom koriščenja. Ono na čemu mogu poraditi je da uključe još metoda za online podizanje novca. Ali verujemo da vremenom ni to neće biti problem. Slot sekcija je i više nego dobra, ali bismo ipak voleli da dodaju još neku igru. Ali ono što je najbitnije je da nude mogućnost klađenja na sve bitne sportove, pa čak i neke koji su manje popularni. Prednosti Superbet-a Nedostaci Superbet-a Veliki broj sportova za klađenje. Samo jedna metoda za online isplatu. Veoma pregledan i funkcionalan sajt. Mali broj slot igara Bonus dobrodošlice. Superbet najčešće postavljana pitanja Za kraj je redno odgovoriti na neka od najčešće postavljenih pitanja. Kako da otvorim nalog? Nalog možete otvoriti klikom na dugme ‘Registracija’, na glavnoj stranici sajta, tako što ćete pratiti korake koji vam se nude. Kako da aktiviram svoj nalog? Nalog možete aktivirati tako što ćete kliknuti na link koji ćete dobiti putem mejla nakon što se registrujete na sajtu. Kako da uplatim novac na nalog? Novac možete uplatiti tako što ćete odabrati opciju ‘uplata’ i biranjem jedne od ponuđenih metoda. 