MILOVANOVIĆ DOŽIVEO UDES U PRVOJ TRCI: "Nije mi jasno šta je Dubreta pokušao da izvede, šteta na autu je ogromna!"

Srpski automobilista Nemanja Milovanović završio je trkački vikend na Balaton parku pre njegovog zvaničnog kraja. Na 12 minuta pre kraja trke, na stazu je izašlo sigurnosno vozilo, a posle restarta je trebalo da se odvezu još dva minuta.

Međutim, posle restarta je Frano Dubreta snažno udario u Milovanovića, izbacio ga sa staze i veoma oštetitio njegov “hjundai i30 N”, pa naš as nije mogao da startuje u drugoj trci.

foto: Promo

"Težak vikend za mene i moj tim. Ono što je realno je da smo i pored toga što nismo imali ni jedan jedini test a ni trening na stazi imali stvarno dobar ritam na treningu. Jednostavno na treningu smo napravili drugo vreme i bili smo zadovoljni jer je to bio moj prvi kontakt sa automobilom a i stazom posle avgusta meseca prošle sezone, usledila je kazna na treningu i krenuo sam sa trećeg mesta. Trka je krenula odlično odmah sa starta sam napao Pravdiča i prošao ga u prvoj desno, imao sam solidan ritam koji je bio sporiji od mog treninga ali jednostavno nisam želeo ništa da rizikujem, napao sam već u drugom krugu prvoplasiranog i pazio da ne dođe do bilo kakvog kontakta čak sam i dva puta puštao gas i strpljivo čekao. Četvrti, peti krug sam preuzeo lidersku poziciju i pravio razliku toliko da se odvojim da trka bude bezbedna, nakon par krugova desio se incident na stazi i izašao je SC. Kada je krenuo restart trke sve je bilo ok i ostalo je do kraja trke dva, tri kruga. Na samom kraju predposlednjeg kruga imao sam dovoljnu razliku između mene i drugoplasiranog kolege koja je bila dovoljna za mirnu završnicu ali dešava se jedan jači i neočekivani udarac u moj prednji desni točak i završavam u šljunku. Po meni nejasan potez za takvu krivinu gde se dolazi 220km na sat i teško je nekoga obići čak i ako si na braniku a tek ako si udaljen od kolege nije ni za pomisao da probaš da pretičeš. Mislim da je ovo bio pogrešan a i preambiciozan potez koji je rezulutirao tako da ja budem van staze sa dosta oštećenja ali to su trke. Automobil je pretrpeo: pucanje poluosovine, pucanje viljuške, oštećenja na karoseriji ali najveći problem je što je od jačine udarca otkinuo dve ušice sa bloka motora koje drže nosač poluosovine. Zbog nepažnje imamo veliku štetu a najveću sto moja ekipa i ja sve pakujemo i idemo nazad u Srbiju i završavamo vikend bez druge trke. Mislim da smo ekipa i ja pokazali odličan ritam sada se vraćamo na saniranje automobila jer nam je plan da iznenadimo našu publiku i dođemo u Banja Luku na trku. Nadam se da će sve biti ok i da je to naša sledeća stanica a nakon toga videćemo dalje. Želim da se zahvalim vama i publici jer sam stvarno dobio puno podrške koja mnogo znači, čast je predsavljati svoju državu bilo gde van granica iste. Sportski pozdrav svima i vidimo se na stazi." izjavio je Milovanović.

Promo