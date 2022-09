NAZVAO SAM PORODICU DA SE OPROSTIM: Heroj Bosne u aprilu je bio na ivici SMRTI, a sada razbija rivale na Evrobasketu! (VIDEO)

Košarkašu Bosne i Hercegovine Džananu Musi ova 2022. godina ostaće zauvek urezana u sećanju!

Blistava sezona u ACB ligi, ugovor sa Real Madridom, Evrobasket sa Bosnom i najvažnija pobeda - pobeda nad smrću!

Junak senzacionalne pobede Bosne nad Slovenijom pre samo pet meseci bio je na ivici života i smrti. Preživeo je neviđenu dramu koja je lako mogla da ima tragičan kraj.

Naime, doskorašnji košarkaš Breogana iz Luga doživeo je tešku povredu na meču protiv Manrese. Dobio je nezgodan udarac u predelu vrata, pa je morao na hitan operativni zahvat.

En esta jugada, Dzanan Musa ha sufrido una rotura de tráquea y ha sido operado esta misma noche. Se perderá el resto de la temporada, posiblemente, el de hoy haya sido su último partido como jugador de Breogan. pic.twitter.com/8nz3LxmGxk — Antonio Del Cerro (@Antocemon) April 14, 2022

Musa je nedavno u podkastu "Inkubator" otkrio kako je samo pukom srećom izbegao smrt.

"Bilo je strašno. Uhvatio sam se za vrat i nisam mogao da pričam. Prišao sam sudiji, pokušavam da mu kažem, ali glasa nema. Ulazim u svlačionicu stanem pred ogledalo i vidim da grkljan stoji sa strane".

"Vratio sam grkljan, a on se lagano pomerio u stranu. Lekar je ušao, pomerao je grkljan i ja sam propričao. Odigrao sam tu utakmicu, sve je bilo savršeno i nakon toga, lekar mi je rekao da idem kući i da ćemo ujutru na pregled. Mislio je da nije ništa ozbiljno čim sam mogao da igram", otkrio je Musa.

Košarkaš tada donosi krucijalnu odluku, samoinicijativno odlazi u bolnicu na pregled.

"Otišao sam za svaki slučaj da budem miran, da mogu da zaspim. Došao sam u bolnicu, videli su hematom i poslali su me na CT. Čekao sam i tapkao telefon. Zatim ulazi pet lekara. Uhvatio me je za ruku jedan od njih i rekao: nemoj da se plašiš, biće sve OK, ali ako te pustimo kući, nećeš se sutra probuditi", rekao je Musa.

Košarkaš je bio u potpunom šoku.

"Nije mi ništa bilo jasno. Saopštili su mi da za deset minuta moraju hitno da me operišu. Pokazali su mi snimak grkljana i rekli da dišem bukvalno dva posto i da svaki tren može da se zatvori i da mi onda nema spasa. U tom momentu ni košarka, ni utakmice, ništa mi nije bilo važno", rekao je Musa.

Košarkaš je otkrio da ga je uhvatila ozbiljna panika.

"Samo sam nazvao porodicu, bukvalno da se oprostim. Poslao sam u grupni čet ekipe poruku da se drže, poželeo im sreću u karijerama. Mislio sam da se neću izvući", otkrio je Musa.

Srećom, operacija je uspešno prošla, Musa se oporavio i posle kraće pauze uspešno vratio na teren.

Zahvaljujući sjajnim partijama u dresu Breogana dobio je ponudu velikog Real Madrida sa kojim je nedavno potpisao dvogodišnji ugovor.

Sa mastranim partijama nastavio je i u dresu Bosne. Ubedljivo je najbolji igrač Zmajeva, prosečno beleži 23,7 poena po meču i bio je najzaslužniji za veliki trijumf protiv aktuelnog šampiona Evrope, slekcije Slovenije.

Kurir sport