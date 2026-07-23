PARTIZAN - UNA ŠTRASEN 0:0
Fudbal
PARTIZAN - UNA STRASEN: Saša Ilić izabrao šok sastav za evro debi pred grobarima
Fudbaleri Partizana dočekaće večeras od 21 sat Unu Štrasen u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije.
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19:56
Krunić na golu
Saša Ilić je napravio neočekivani izmenu pred meč, i to na najbitnijoj poziciji u timu.
Umesto standardnog golmana Marka Miloševića, na golu je Miloš Krunić.
U odnosu na premijerni meč protiv Zemuna u šampionatu Srbije, nema Đurđevića, umesto koga je Milić u tandemu štopera sa Mitrovićem.
Takođe, nema Aleksića, umesto koga startuje Ugrešić u veznom redu.
U ofanzivi umesto Trifunovića igra Zubairu.
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