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19:56

Krunić na golu

Saša Ilić je napravio neočekivani izmenu pred meč, i to na najbitnijoj poziciji u timu.

Umesto standardnog golmana Marka Miloševića, na golu je Miloš Krunić.

U odnosu na premijerni meč protiv Zemuna u šampionatu Srbije, nema Đurđevića, umesto koga je Milić u tandemu štopera sa Mitrovićem.

Takođe, nema Aleksića, umesto koga startuje Ugrešić u veznom redu.

U ofanzivi umesto Trifunovića igra Zubairu.

15:42

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Sastavi

Stadion: Partizan

Sudija: 

PARTIZAN: Krunić - Roganović, Milić, S. Mitrović, Samson - Ugrešić, Zeković, Vukotić - Sek, Kojzek, Zubairu. Trener: Saša Ilić

UNA ŠTRASEN: Ezkan - Gej, E. Agović, Hol - Delorž, Natami, Rastoder, Steinmec, Mire - Sej, Perez. Trener: Žeremi Dihelborer