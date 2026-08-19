PRATITE UŽIVO KONFERENCIJU ALBERTA RIJERE! Novi trener Crvene zvezde se obraća pred Viktoriju Plzenj!
Fudbalere Crvene zvezde u četvrtak od 20.00 časova očekuje prvi meč plej-ofa za plasman u Ligu Evrope, a protivnik srpskom šampionu biće Viktorija Plzenj.
Uoči ovog važnog dvoboja, javnosti i medijima obraća se novi šef stručnog štaba crveno-belih Albert Rijera, a tok konferencije za medije možete uživo pratiti na sajtu Kurira.
Prve reči novog trenera Zvezde!
"Pre svega, dobar dan svima. Volim da se rukujem sa ljudima koje ću gledati još mnogo puta. Radite svoj posao, ako ne budemo igrali dobro, kritikujte. Nadam se da ćete pozitivno pisati o našoj igri. Na prvoj konferneciji sam rekao da svi igrači počinju od nule. Moram da vidim šta doprinose, ja treba da radim sa svima njima. Često me pitate o individualcima. Zaustavio sam takve priče na prvoj konferenciji. Nemoguće je raditi sa 27 fudbalera, ne mogu svi da budu srećni. Sve što ste pisali - nije tačno. Svi su tu, uz nas. To sam želeo da vam kažem. Svi su srećni, slušaju, motivisani su. Imaju energiju. Želimo da počnemo dobro, da pokažemo šta želimo od ekipe. tri treninga nisu dovoljna, ali sam zadovoljan kako prihvataju ideje. Već smo radili na napadu i odbrani, moramo da igramo fantastičan fudbal", rekao je Rijera.