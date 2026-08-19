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18:19

Oglasio se trener Hetafea!

Ne propustiteFudbal"POŠTOVANJE ZA PARTIZAN" Trener Hetafea: U dobroj su formi i izuzetno motivisani
Rodrigo, Real, Hetafe, Primera

18:19

Šta je rekao Ilić posle poraza?

Ne propustiteFudbalNIKAD KRAĆI SAŠA ILIĆ NAKON KATASTROFE U HUMSKOJ! Partizan se osramotio protiv Radničkog!
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18:18

Crno-beli su jutros krenuli na gostovanje!

Ne propustiteFudbalCRNO-BELI KRENULI U ŠPANIJU! Partizan na teškom gostovanju - može li četa Saše Ilića da izbori povoljan rezultat protiv Hetafea?
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