Va­še po­lje ka­ri­je­re mo­že vam do­ne­ti zna­ča­j­no una­pre­đe­nje po­slo­va­nja i ši­re­nje kru­ga sa­ra­d­ni­ka. Vaš od­nos s par­t­ne­rom pro­l...

Ni­ste za­do­vo­lj­ni na­či­nom na ko­ji vas tre­ti­ra­ju na po­slu, pla­ni­ra­te da ne­što pro­me­ni­te. Pra­vi čas da ostva­ri­te krea­ti­v­ne ide­j...

Uspe­šno će­te za­vr­ši­ti sve što se ti­če ad­mi­ni­stra­ti­v­no-prav­nih po­slo­va. Uspeh u ra­du s kli­jen­ti­ma i u uslu­žnim de­lat­nos­ti­ma. At...

Vaš smi­sao za po­slo­va­nje do­ne­će vam veo­ma po­vo­ljan ra­zvoj si­tua­ci­je. Uspe­šan po­slov­ni po­tez do­no­si vam no­vac. Do­pa­da vam se oso­...

Kra­t­ko­tra­j­na ne­sta­bi­l­nost u pri­li­vu no­v­ca mo­že do­pri­ne­ti to­me da ne­ke po­slo­ve ipak odlo­ži­te zbog ne­do­vo­lj­no sred­sta­va. Sl...

Ula­zi­te u pe­riod du­go­ro­č­nih re­še­nja za vas, ali mo­že­te nai­ći na po­te­ško­će u raz­go­vo­ru s oso­ba­ma od uti­ca­ja. Oče­ku­je vas sa­sta...

Pos­to­je­ći aspe­k­ti do­ne­će vam du­blje sa­gle­da­va­nje po­slov­nih te­n­de­n­ci­ja i omo­gu­ći­ti vam da kre­ne­te odli­č­nim pra­v­cem. Na­j­bo...

Ovaj dan će vam do­ne­ti uspeh u tr­go­vi­ni, po­se­b­no uvoz-izvoz. Ko­n­stru­k­ti­v­ni raz­go­vo­ri će vam do­ne­ti znat­nu do­bit. Oče­ku­ju vas va...

Na­stu­pio je taj vaš ča­rob­ni tre­nu­tak ka­da će vam ostva­re­nje mno­gih za­mi­sli po­ći za ru­kom. Ima­te po­dr­šku pla­ne­ta za to. Ako ste ne­z...

Oba­zri­vo pre­go­va­ra­j­te o po­slo­vi­ma, pa čak i u obi­č­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji sa sa­ra­d­ni­ci­ma. Ne­ko od sa­ra­d­ni­ka ni­je sa­svim iskren. ...