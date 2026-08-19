.Konferencija počinje u 18.30
Fudbal
SAŠA ILIĆ SE OBRAĆA MEDIJIMA PRED HETAFE! Pratite uživo konferenciju trenera crno-belih!
Šef stručnog štaba Partizana Saša Ilić obratiće se medijima uoči prve utakmice plej-ofa za ulazak u Ligu konferencije.
Beogradske crno-bele u četvrtak od 21.00 čas očekuje gostovanje ekipi Hetafea u predgrađu Madrida, gde će odigrati prvi duel u borbi za plasman u grupnu fazu trećeg po jačini evropskog takmičenja.
Tekstualni prenos konferencije možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
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