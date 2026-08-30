Zemun - Crvena zvezda: 20.00
Fudbal
ZEMUN - CRVENA ZVEZDA: Zvezda se na Ubu vadi posle katastrofe u Plzenju! Sve osim pobede bi bila senzacija...
Nakon debakla u Plzenju i ubedljivom porazu od Viktorije u revanš utakmici plej-ofa kvalifikacija za Ligu Evrope, Crvena zvezda će protiv Zemuna (20.00), koji je u Super ligi domaćin na stadionu u Ubu, pokušati da se vrati na pobednički put.
Veliki je favorit za trijumf i sve osim "dvojke" biće ogromno iznenađenje.
Tekstualni prenos iz minuta u minut ćete moći da pratite uživo na Kurir sportu.
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