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Slaviša Jokanović započeo je novu misiju u Bazelu, a posebnu pažnju privlači njegova saradnja sa Đerdanom Šaćirijem, čuvenim albanskim provokatorom i najvećom zvezdom švajcarskog velikana!

Srpski trener već je govorio o kapitenu i jasno stavio do znanja koliko računa na nekadašnjeg asa Liverpula, Bajerna i Intera.

Jokanović je krajem septembra preuzeo ekipu sa "Sankt Jakob parka", a pred njim je ozbiljan zadatak. Bazel ne igra na nivou koji se očekuje od kluba njegove veličine, dok je prvi test pod vođstvom srpskog trenera završen pravim debaklom - porazom od Vintertura rezultatom 7:3.

Ipak, pred prvenstveni duel sa Vaducem Jokanović je najviše pažnje posvetio upravo Šaćiriju. Nije štedeo pohvale na račun kapitena, ali je jasno stavio do znanja da od njega očekuje mnogo.

"Ovo je više Šaćirijev klub nego moj!"

Srpski trener je po dolasku u Bazel istakao da je svestan koliko je Šaćiri važan za ekipu i koliko odgovornosti nosi kapitenska traka. Štaviše, izgovorio je rečenicu koja je privukla veliku pažnju švajcarske javnosti.

"Trenutno je ovo više Šaćirijev klub nego moj", poručio je Jokanović.

Ovom izjavom pokazao je da poštuje status koji švajcarski reprezentativac ima u klubu, ali je istovremeno naglasio da očekuje njegovu podršku i dobru saradnju.

Jokanović je bio jasan i kada je govorio o tome šta Šaćiri mora da radi kako bi ostao jedan od ključnih igrača.

"On definitivno jeste lider ekipe. Nadam se njegovoj podršci i očekujem dobru saradnju. Mora sam sebe da gura napred kako bi ostao važan deo tima. To očekujem od njega", poručio je srpski stručnjak.

1/9 Vidi galeriju Đerdan Šaćiri Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia, Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

"Jedini je dokazao kvalitet tokom karijere"

Jokanović je pred gostovanje Vaducu dodatno pohvalio kapitena Bazela, istakavši da je njegovo iskustvo izuzetno važno za ekipu koja pokušava da izađe iz rezultatske krize.

"Đerdan je jedini igrač u našem timu koji je već dokazao kvalitet u karijeri. Ipak, ne zavisimo samo od njega. On je naš kapiten, ima svoje vrline i mane. Njegovu snagu pokušaćemo da istaknemo, a slabosti da sakrijemo", rekao je Jokanović.

Šaćiri je u pripremnom meču sa Vinterturom zadobio posekotinu na ruci i završio u bolnici, ali se oporavio i ponovo je bio u konkurenciji za sastav. Njegovo prisustvo posebno je važno za novog trenera, koji želi da ekipi vrati sigurnost i prepoznatljiv način igre.

Debakl koji je upalio alarm

Jokanovićev početak u Bazelu nije prošao prema planu. Poraz od Vintertura rezultatom 7:3 pokazao je koliko posla čeka srpskog stručnjaka, naročito kada je reč o odbrani.

"Kada primite sedam golova, a protivnik stvori još nekoliko prilika, jasno je da moramo da budemo čvršći u odbrani i bolje organizovani", poručio je Jokanović nakon utakmice.

Njegov cilj je da Bazel postane organizovaniji tim, sa jasnim planom igre i većom stabilnošću u oba pravca. Šaćiri bi u tom procesu trebalo da bude jedan od predvodnika ekipe, ali Jokanović ne želi da sav teret prebaci na kapitena.

Bazel se uoči gostovanja Vaducu nalazio na šestom mestu šampionata, sa 13 bodova iz devet utakmica. Za klub koji je navikao na borbu za trofeje, to je daleko od željenog učinka.

Pred Jokanovićem je zato veliki izazov: da podigne ekipu, vrati joj samopouzdanje i izvuče maksimum iz najiskusnijih igrača. A po njegovim rečima, Šaćiri će u toj misiji imati veoma važnu ulogu.