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Srpski fudbalski stručnjak Marko Nikolić nastavlja da ispisuje zlatne stranice grčkog fudbala na klupi atinskog AEK.

Nakon što je u debitantskoj sezoni (2025/26) doneo klubu duplu krunu i plasman u četvrtfinale Lige konferencije, zbog čega je proglašen za najboljeg trenera Superlige, bivši strateg Partizana ne usporava ritam ni u novoj takmičarskoj godini.

Najnoviji trijumf protiv ekipe OFI sa Krita (3:0) potvrdio je apsolutnu dominaciju atinskih "žuto-crnih". AEK je ovom pobedom produžio impresivan niz na čak 11 uzastopnih utakmica bez poraza u svim takmičenjima.

1/6 Vidi galeriju Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Jedini neuspeh u tekućoj sezoni tim je doživeo još sredinom avgusta u Superkupu Grčke, i to tek posle izvođenja jedanaesteraca. Od tog trenutka, Nikolićeva taktička disciplina pretvorila je tim u pravu mašineriju.

Nikolić je već ranije oborio klupski rekord po broju uzastopnih pobeda, a sada juri onaj najteži, istorijski rekord legendarnog Dušana Bajevića iz sezone 1992/93, koji iznosi 17 vezanih trijumfa. S trenutnim procentom uspešnosti, srpski trener je na dobrom putu da postane najuspešniji šef struke u modernoj istoriji kluba.

Uprava AEK je svesna kakvo blago ima na klupi, pa mu je već produžila ugovor do juna 2029. godine. Pred Nikolićem je sada najteži ispit sezone i istorijski izazov u Ligi šampiona, gde AEK u narednih nekoliko dana očekuju dva paklena meča u Londonu i Mančesteru.