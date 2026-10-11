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Markus Hauard, dugogodišnji as Baskonije, prema pisanju „Basketnjuza“ nalazi se u pregovorima sa Zenitom iz Sankt Peterburga i mogao bi uskoro da napusti Vitoriju!

Ukoliko dođe do dogovora, američki košarkaš ponovo bi sarađivao sa Duškom Ivanovićem, nekadašnjim trenerom Crvene zvezde, koji ga je već vodio upravo u Baskoniji. Dobro se poznaju, a ta činjenica mogla bi da bude značajan adut ruskog kluba u pokušaju da realizuje transfer.

1/4 Vidi galeriju Markus Hauard Foto: Srdjan Stevanovic ©/2024 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, EPA/Filip Singer

Hauard ove sezone nema toliko važnu ulogu u timu iz Vitorije kao prethodnih godina, pa se sve glasnije govori o mogućnosti njegovog odlaska. Dodatnu pažnju privuklo je to što nije nastupio u prethodnom meču protiv Bešiktaša, a prema navodima iz izvora, razlog je bila odluka trenera.

Zenit želi da iskoristi situaciju i dovede igrača koji bi svojim iskustvom i napadačkim kvalitetima mogao da donese novu dimenziju ekipi iz Sankt Peterburga. Eventualni dolazak Hauarda ujedno bi značio i ponovno okupljanje sa Ivanovićem, sa kojim je već sarađivao u Španiji.

Ipak, za sada je reč o pregovorima, a ostaje da se vidi da li će razgovori biti uspešno završeni i da li će transfer uskoro dobiti zvaničnu potvrdu.

Podsetimo, Hauard je prethodne evroligaške sezone prosečno beležio 10,4 poena, 2,1 asistenciju i 1,6 skokova po utakmici.