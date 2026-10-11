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Nije dobro počela era Slaviše Jokanovića na klupi Bazela, pošto je švajcarski velikan poražen od Vaduca rezultatom 3:0 u desetom kolu prvenstva Švajcarske.

Posebno razočaranje predstavlja izdanje ekipe u kojoj nastupa Đerdan Šaćiri, od kojeg se očekuje da bude jedan od glavnih pokretača igre Bazela. Ipak, tim nije uspeo da pronađe odgovor na raspoloženog domaćina, koji je pitanje pobednika praktično rešio već u prvom poluvremenu.

1/9 Vidi galeriju Đerdan Šaćiri Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Anton Geisser / imago sportfotodienst / Profimedia, Sports Press Photo / ddp USA / Profimedia

Marsel Monsberger je pogađao u 26. i 36. minutu, dok je konačan rezultat postavio Dalipi u 68. minutu.

Pred Jokanovićem je tako ozbiljan posao, jer Bazel ne uspeva da pronađe kontinuitet dobrih rezultata. Ekipa se posle deset kola nalazi na sedmom mestu sa 13 bodova, a u poslednjih pet prvenstvenih utakmica ostvarila je samo jednu pobedu.

Za Šaćirija i saigrače ovo je bolan poraz, a novi trener moraće brzo da pronađe način da podigne ekipu i vrati je na pobednički put.

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