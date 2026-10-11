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Strelac pobedonosnog gola bio je Že u 81. minutu.

1/9 Vidi galeriju FK Partizan - FK Novi Pazar, Super liga Srbije 11.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Bio je to tek treći trijumf crno-belih u prvenstvu, prvi posle mesec i po dana, i prvi meč bez primljenog gola.

Tri boda su svakako popravila situaciju na tabeli, ali su crno-beli i dalje daleko od ozbiljnije borbe za izlazak u Evropu.

Partizan je na 10. mestu sa 11 bodova, a Novi Pazar je osmi sa dva boda više. Međutim, crno-beli imaju utakmicu manje, odnosno tek treba da odigraju odloženi meč četvrtog kola protiv Radničkog u Nišu.





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Recimo i to da trećeplasirani IMT trenutno iz 11 utakmica ima 18 bodova, pa je jasno da crno-beli moraju da uđu u seriju pobeda ukoliko žele da se penju ka vrhu.