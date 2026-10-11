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Kaljari je poveo golom Danijela Maldinija u 20. minutu, a bod Juventusu obezbedio je Randal Kolo Muani u 81. minutu.

Serija A 2026/2027 Foto: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia, IPA / Sipa Press / Profimedia, NG Chun Yin / Alamy / Profimedia

Treneri obe ekipe Fabio Pizakane i Lučano Spaleti sukobili su se u završnici utakmice, pa su u petom minutu nadoknade dobili po crveni karton.

Kaljari je četvrti na tabeli sa 13 bodova, a Juventus ima dva boda manje na šestom mestu.

U sledećem kolu Kaljari će igrati na gostujućem terenu protiv Monce, a Juventus će dočekati Lacio.

Ranije danas Komo i Roma odigrali su nerešeno 0:0, a Lacio je pobedio Moncu 3:1.

Bolonja je pobedila Leče 2:1, a Sasuolo i Milan odigrali su nerešeno 1:1.

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