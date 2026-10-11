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Fudbaleri Železničara savladali su Zemun rezultatom 3:0 (1:0) u utakmici 11. kola Superlige Srbije i tako nastavili borbu za sam vrh tabele.

Ekipa Radomira Kokovića dominirala je od početka, ali je otpor gostiju slomila tek u završnici prvog poluvremena. Simao Pedro je u 45. minutu zatresao mrežu nakon odlične kombinacije Srđana Plavšića i Uroša Tegeltije.

1/7 Vidi galeriju Železničar - Crvena zvezda Foto: Kurir Sport, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Plavšić je u 56. minutu udvostručio prednost Pančevaca, i to spektakularnim udarcem sa oko 20 metara, kojim je postigao prvenac u dresu Železničara.

Konačnih 3:0 postavio je David Ankeje, iskoristivši veliku grešku iskusnog štopera Zemuna Ivana Ostojića.

Gosti su u samom finišu mogli da ublaže poraz, ali je Đorđe Petrović snažnim udarcem sa distance pogodio prečku.

Železničar je ovom pobedom stigao do 17 bodova i četvrtog mesta na tabeli, koliko ima i Radnički 1923. Zemun je ostao na začelju sa svega tri boda iz 11 utakmica.

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