„Na žalost, nije išlo onako kako smo zamislili, pa je došlo do rastanka. Želeo bih da se zahvalim Marku Jakšiću i ljudima iz njegovog stručnog štaba, bili su korektni, na kraju smo se i brzo dogovorili oko svih detalja vezanih za rastanak. Nemam dilemu da je dobar trener, želim mu svu sreću u nastavku karijere, ali ovde jednostavno nije išlo. Na nama je da trgnemo ekipu, za koju smatram da ima kvalitet i da ostvarujemo bolje rezultate u nastavku sezone, počevši od naredne utakmice protiv Zemuna u subotu“, kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević, koji je još dodao: