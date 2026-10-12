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Čukarički je raskinuo ugovor sa šefom stručnog štaba Markom Jakšićem. Mladi trener je ekipu preuzeo polovinom marta, a ekipu je vodio na 21 utakmici. Prošle sezone belo-crni su pod Jakšićevom komandom nastupali u plej-ofu Super lige Srbije, ove su posle 11 kola osvojili 12 bodova.

„Na žalost, nije išlo onako kako smo zamislili, pa je došlo do rastanka. Želeo bih da se zahvalim Marku Jakšiću i ljudima iz njegovog stručnog štaba, bili su korektni, na kraju smo se i brzo dogovorili oko svih detalja vezanih za rastanak. Nemam dilemu da je dobar trener, želim mu svu sreću u nastavku karijere, ali ovde jednostavno nije išlo. Na nama je da trgnemo ekipu, za koju smatram da ima kvalitet i da ostvarujemo bolje rezultate u nastavku sezone, počevši od naredne utakmice protiv Zemuna u subotu“, kazao je sportski direktor Čukaričkog Vladimir Matijašević, koji je još dodao:

„Sada smo u potrazi za novim trenerom, a ime narednog šefa struke Čukaričkog trebalo bi da bude poznato već sutra“.

Marko Jakšić Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT

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