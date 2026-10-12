Kada je reč o vrhu WTA liste, Elena Ribakina je i dalje prva, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka druga. Ruskinja Mira Andrejeva je napredovala za dve pozicije i sada je treća, dok su Amerikanke Džesika Pegula i Koko Gof pokvarile plasman za po jednu poziciju i trenutno su četvrta i peta na listi.