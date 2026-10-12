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Teodora Kostović na 149. poziciji ima 493 boda.

Mia Ristić zadržala je 183. mesto, dok je Lola Radivojević nazadovala za čak 82 pozicije i sada je 260. teniserka sveta.

Kada je reč o vrhu WTA liste, Elena Ribakina je i dalje prva, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka druga. Ruskinja Mira Andrejeva je napredovala za dve pozicije i sada je treća, dok su Amerikanke Džesika Pegula i Koko Gof pokvarile plasman za po jednu poziciju i trenutno su četvrta i peta na listi.

Jelena Ribakina Foto: corleve / Alamy / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

Do desetog mesta su još i Ukrajinka Elina Svitolina, Čehinje Karolina Muhova i Linda Noskova, Poljakinja Iga Švjontek i Ukrajinka Marta Kostjuk.

WTA lista:

  1. Elena Ribakina (Kazahstan) 9.696 bodova
  2. Arina Sabalenka (Belorusija) 7.550
  3. Mira Andrejeva (Rusija) 6.371
  4. Džesika Pegula (SAD) 6.225
  5. Koko Gof (SAD) 5.974
  6. Elina Svitolina (Ukrajina) 5.024
  7. Karolina Muhova (Češka) 4.773
  8. Linda Noskova (Češka) 4.679
  9. Iga Švjontek (Poljska) 3.999
  10. Marta Kostjuk (Ukrajina) 3.910

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149. Teodora Kostović 493

183. Mia Ristić 418

260. Lola Radivojević 282

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