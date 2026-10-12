Najbolje rangirana srpska teniserka Teodora Kostović pala je za deset pozicija i na objavljenoj WTA rang-listi zauzima 149. mesto.
WTA lista
PAD NAJBOLJE SRPSKE TENISERKE! Teodora izgubila dvocifreni broj pozicija
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Teodora Kostović na 149. poziciji ima 493 boda.
Mia Ristić zadržala je 183. mesto, dok je Lola Radivojević nazadovala za čak 82 pozicije i sada je 260. teniserka sveta.
Kada je reč o vrhu WTA liste, Elena Ribakina je i dalje prva, dok je Beloruskinja Arina Sabalenka druga. Ruskinja Mira Andrejeva je napredovala za dve pozicije i sada je treća, dok su Amerikanke Džesika Pegula i Koko Gof pokvarile plasman za po jednu poziciju i trenutno su četvrta i peta na listi.
Jelena Ribakina Foto: corleve / Alamy / Profimedia, Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
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Do desetog mesta su još i Ukrajinka Elina Svitolina, Čehinje Karolina Muhova i Linda Noskova, Poljakinja Iga Švjontek i Ukrajinka Marta Kostjuk.
WTA lista:
- Elena Ribakina (Kazahstan) 9.696 bodova
- Arina Sabalenka (Belorusija) 7.550
- Mira Andrejeva (Rusija) 6.371
- Džesika Pegula (SAD) 6.225
- Koko Gof (SAD) 5.974
- Elina Svitolina (Ukrajina) 5.024
- Karolina Muhova (Češka) 4.773
- Linda Noskova (Češka) 4.679
- Iga Švjontek (Poljska) 3.999
- Marta Kostjuk (Ukrajina) 3.910
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149. Teodora Kostović 493
183. Mia Ristić 418
260. Lola Radivojević 282
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