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Kristijano Ronaldo (41) ponovo je u centru pažnje svetske fudbalske javnosti! Nakon što se nedavno našao u žiži interesovanja zbog dešavanja u reprezentaciji Portugala, kontroverzni napadač sada je novom izjavom izazvao lavinu reakcija i ponovo pokrenuo žestoku raspravu o svom egu i mestu u fudbalskoj istoriji!

Portugalac, koji godinama gradi jednu od najvećih karijera u istoriji fudbala, nema ni najmanju dilemu kada je reč o sopstvenom mestu u ovom sportu.

"Ja sam najbolji fudbaler u istoriji. Tačka! Brojke govore same za sebe", poručio je Ronaldo tokom gostovanja u emisiji portugalskog CNN-a, u razgovoru sa Eduom Agireom u Rijadu.

Bez lažne skromnosti, bez ograde i bez prostora za drugačije mišljenje! Ako je suditi po njegovim rečima, za Ronalda je rasprava o najvećem fudbaleru svih vremena završena. Problem je, međutim, što se milioni ljubitelja fudbala širom sveta sa takvim zaključkom nikako ne slažu.

Ego bez granica?

Ronaldo je tokom intervjua izrazio i nezadovoljstvo zbog osećaja da njegovi golovi i trenutna forma ne dobijaju dovoljno priznanja. I upravo tu mnogi vide problem portugalske superzvezde: umesto da prepusti navijačima i fudbalskim stručnjacima da procene njegovo nasleđe, on ponovo sam sebi dodeljuje krunu.

Niko ne može da ospori da je Ronaldo ostvario rezultate o kojima većina fudbalera može samo da sanja. Njegovi golovi, individualna priznanja i uspesi na najvećoj sceni ostavili su dubok trag. Ali jedno je biti među najvećima svih vremena, a sasvim drugo ponašati se kao da je svaka rasprava o tome unapred završena.

Kada sam sebe proglasiš najvećim, rasprava tek počinje! A kod Ronalda se sve češće stiče utisak da mu nije dovoljno da bude legenda - već želi da baš svi priznaju da je iznad svih ostalih.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Mesi mu je trn u oku?

Poređenje sa Lionelom Mesijem godinama je neizbežno kada se govori o najvećem fudbaleru svih vremena. Dok jedan deo navijača ističe Ronaldovu golgetersku moć, fizičku spremnost i dugovečnost, drugi smatraju da je Argentinac kompletniji igrač zbog svoje igre u organizaciji napada, driblinga i stvaranja šansi za saigrače.

Na društvenim mrežama ponovo se povela žestoka rasprava, a pojedini korisnici "Redita" nisu štedeli reči na račun Portugalca.

"Kako neko sa svim tim dostignućima i priznanjima može da ima toliku potrebu da dokazuje da je najbolji? To je neverovatno", napisao je jedan korisnik.

Drugi je bio još direktniji:

"Svako ko mora da kaže da je kralj - nije pravi kralj."

Posebno oštar komentar odnosio se na završnicu Ronaldove karijere i način na koji se danas predstavlja javnosti.

"Ljudi ga često ismevaju, ali kakav tužan završetak jedne neverovatne fudbalske ostavštine. Na kraju, sam snosi odgovornost za to, ali je svejedno šteta", naveo je jedan komentator.

"Mesi ne mora da govori da je najbolji!"

U raspravi se pojavilo i poređenje koje se često pripisuje Zlatanu Ibrahimoviću, a koje pravi razliku između načina na koji se dvojica najvećih rivala odnose prema sopstvenom statusu.

Suština poruke je jasna: dok navijači Mesija proglašavaju najboljim svih vremena, Ronaldo ima potrebu da takvu titulu javno dodeli sam sebi.

Jedan korisnik Redita otišao je i korak dalje, tvrdeći da Mesi ima prednost u gotovo svim važnim segmentima igre - od dodavanja, asistencija i driblinga do slobodnih udaraca. Ronaldu je, s druge strane, priznao prednost u igri glavom i izvođenju penala.

Naravno, takva poređenja zavise od kriterijuma... Broj golova, osvojeni trofeji, individualni učinak, kreativnost i uticaj na igru samo su neki od faktora zbog kojih rasprava o najvećem svih vremena traje decenijama.

Ronaldo ima puno pravo da bude ponosan na ono što je ostvario. Njegova karijera zaista je impresivna i malo ko može da ospori njegovu veličinu. Ipak, granica između samopouzdanja i preteranog veličanja samog sebe veoma je tanka.

Upravo zbog toga njegove izjave često izazivaju reakcije koje nemaju mnogo veze sa fudbalom. Kada se iznova stavlja iznad svih i sopstveni status predstavlja kao neupitnu činjenicu, nije iznenađenje što deo javnosti u tome vidi preterani ego i potrebu za stalnim priznanjem.

Kristijano Ronaldo ostaće jedan od najznačajnijih fudbalera u istoriji, bez obzira na to ko će na kraju dobiti titulu najvećeg svih vremena.

A ako je suditi po reakcijama na njegovu poslednju izjavu, Ronaldo je uspeo da pokrene još jednu raspravu u kojoj će ego, Mesi i pitanje ko je zaista najveći ponovo biti u centru pažnje.