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Mark Kukurelja nije mogao da sakrije bes zbog odluke arbitra na meču Reala i Viljareala!

Isključenje Vinisijusa Žuniora na utakmici Real Madrida i Viljareala izazvalo je burnu reakciju španskog reprezentativca, koji se žestoko obrušio na sudije i tražio da se sporni potez ponovo razmotri.

Brazilac je dobio direktan crveni karton nakon što je povukao za kosu protivničkog fudbalera. Odluka arbitra izazvala je negodovanje, ali je upravo Kukureljina reakcija privukla posebnu pažnju.

1/6 Vidi galeriju Vinisijus Žunior na meču protiv Viljareala Foto: Mutsu Kawamori / AFLO / Profimedia, Dennis Agyeman/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia

"Proverite VAR!", Kukurelja nije birao reči

Nezadovoljan sudijskim kriterijumom, Kukurelja je prišao pomoćnom arbitru Fransisku Garsiji i počeo žestoko da protestuje.

Kamere televizije "DAZN" zabeležile su trenutak u kojem je, prema prenetom transkriptu, poručio:

"Nadam se... nadam se da ćete, ako neko dotakne ijednu moju dlaku na glavi, i njega isključiti. Idite proverite VAR."

Njegove reči jasno su pokazale koliko ga je iznervirala odluka koja je obeležila završnicu susreta. Kukurelja je očigledno smatrao da sudije moraju da budu dosledne u proceni sličnih situacija.

Saigrač morao da ga smiruje

Rasprava je postala toliko žestoka da su Bernardo Silva i klupski delegat Čendo morali da intervenišu kako bi smirili Kukurelju i sprečili da se sukob dodatno rasplamsa.

Dok su se strasti na terenu teško smirivale, Real je pokušavao da sačuva prednost od 1:0, a Viljareal je sa igračem više pojačao pritisak u završnici.

Na kraju su Madriđani uspeli da odbrane minimalnu prednost, ali je Kukureljin protest ostao jedan od najupečatljivijih detalja dramatičnog finiša.