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Projekcija dokumentarnog filma o Dinu Rađi u Ulcinju protekla je u znaku velikih emocija, a legendarni košarkaš se prisećao najvažnijih trenutaka svoje bogate karijere.

Nakon prikazivanja ostvarenja „Rađa – from Split to Hall of Fame”, član generacije koja je obeležila jednu eru evocirao je uspomene na odrastanje i sportske uspehe.

"Film je nastao 2020. i uvek ga je emotivno gledati, svaki mi je put sve teže. Sve je manje ljudi koji su živi od ovih koji su učestvovali u filmu pa mi je jako, jako teško pogledati ga do kraja. Neka pričaju neki drugi", rekao je Rađa publici pa podelio anegdotu u razgovoru s bivšim komentatorom HTV-a Slavkom Cvitkovićem.

"Bilo je to 1997, dolazim u Panatinaikos, dolazimo igrati u Zagreb protiv Cibone. Cvik mi dolazi 'kad se završi utakmica, odmah dođi kod mene, idemo uživo, molim te'. Došao sam kući posle dugo vremena, trebalo je lako da ih dobijemo, na početku promašim dva, tri šuta. I dođe kontra, ostanem sam ispod koša, lagano je zakucam, nisam se ni 'vešao'. A cela dvorana krene skandirati 'Dino, cigane'. Na to ja razbudim sve svoje elemente, popi*dim, na*ebem im se matere svima, slavim svaki koš kao da je gol. Dođem kod Slavka po dogovoru nakon utakmice, a on meni 'završili smo, nema više'", nasmejao se Rađa.

1/9 Vidi galeriju Dino Rađa Foto: Printscreen Instagram, Starsport©, Goran Mehkek / imago stock&people / Profimedia

Božidar Maljković je kao mlad trener, u kasnim tridesetim godinama, preuzeo Jugoplastiku i predvodio tim do dva uzastopna evropska trona 1989. i 1990. U to vreme, Dino Rađa je bio tek na početku karijere, u svojim ranim dvadesetim.

"Nisam imao pojma ko je on. Nisam hteo da mi dovode nekoga za koga nisam mnogo čuo. Ali već na prvom treningu je pokazao autoritet", prisetio se Rađa.