ZVEZDA I PARTIZAN DOBILI RIVALE U KUPU SRBIJE! Spremaju se dva spektakl - goreće sve u Valjevu
- Žreb za 1/16 finala Kupa Srbije doneo je Crvenoj zvezdi duel sa Jedinstvom iz Uba, a Partizanu gostovanje Budućnosti iz Valjeva.
- Vojvodina ide na Sloven u Rumi, Novi Pazar na Voždovac, dok će se u Leskovcu igrati derbi juga protiv Radničkog iz Niša.
Održan je žreb za 1/16 finala Kupa Srbije u fudbalu. Branilac trofeja Crvena zvezda igra protiv na Ubu protiv Jedinstva. Partizan očekuje gostovanje Budućnosti iz Valjeva.
Vojvodinu čega gostovanje u Slovenu u Rumi, Novi Pazar dolazi na megdan Voždovcu. U derbiju juga u Leskovac stiže Radnički iz Niša.
Smedervo čeka TSC u reprizi duela od pre dve sezone kada su Smederevci napravili senzaciju i izbacili tadašnjeg superligaša.
SVI PAROVI 1/16 FINALA KUPA SRBIJE
Jedinstvo Kruševac - Javor Matis
Dubočica - Radnički Niš
Teleoptik - Mladost Lučani
Voždovac - Novi Pazar
FAP Priboj - Spartak Subotica
Zemun - Radnički 1923
Vršac - OFK Beograd
Tekstilac - Železničar Pančevo
Jedinstvo Ub - Crvena Zvezda
Mačva - Napredak
Grafičar - IMT
Sloven - Vojvodina
Borac Čačak - Radnik
Budućnost Krušik - Partizan
Smederevo 1924 - TSC
Loznica - Čukarički