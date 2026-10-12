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Održan je žreb za 1/16 finala Kupa Srbije u fudbalu. Branilac trofeja Crvena zvezda igra protiv na Ubu protiv Jedinstva. Partizan očekuje gostovanje Budućnosti iz Valjeva.

Vojvodinu čega gostovanje u Slovenu u Rumi, Novi Pazar dolazi na megdan Voždovcu. U derbiju juga u Leskovac stiže Radnički iz Niša.

Smedervo čeka TSC u reprizi duela od pre dve sezone kada su Smederevci napravili senzaciju i izbacili tadašnjeg superligaša.

SVI PAROVI 1/16 FINALA KUPA SRBIJE

Jedinstvo Kruševac - Javor Matis

Dubočica - Radnički Niš

Teleoptik - Mladost Lučani

Voždovac - Novi Pazar

FAP Priboj - Spartak Subotica

Zemun - Radnički 1923

Vršac - OFK Beograd

Tekstilac - Železničar Pančevo

Jedinstvo Ub - Crvena Zvezda

Mačva - Napredak

Grafičar - IMT

Sloven - Vojvodina

Borac Čačak - Radnik

Budućnost Krušik - Partizan

Smederevo 1924 - TSC

Loznica - Čukarički

Crvena zvezda - Vojvodina, finale kupa 13.5.2026 Foto: Nemanja Nikolić

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