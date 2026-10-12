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Estonski košarkaš Ker Krisa priznao je krivicu za prevaru u kojoj su žrtve oštećene za iznos od 750 hiljada do dva miliona dolara, zbog čega bi mogao da ode u zatvor na dve godine.

Nekadašnji igrač Žalgirisa i Bamberga uhapšen je u julu od strane FBI-ja.

Iako se prvobitno izjasnio da nije kriv, pri čemu se spominjala i drastična kazna od nekoliko decenija zatvora, dvadesetpetogodišnji košarkaš je promenio iskaz u ponedeljak.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Arene Foto: Kurir Sport

Priznanjem je uspeo da izbegne drastično težu kaznu, pa ga prema saznanjima „Athletica” očekuje oko dve godine zatvora. Konačna presuda biće mu izrečena 22. decembra.

Za estonsku reprezentaciju igrao je na Evrobasketu 2022. godine, gde je na pet mečeva u proseku beležio 10,8 poena, 5,8 asistencija i 1,8 skokova. Nakon toga se preselio u američku koledž košarku (NCAA), nastupajući za Arizonu, Zapadnu Virdžiniju, Kentaki i Sinsinati.