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Fudbalski klub Crvena zvezda je saznala dobru vest u vezi Osmana Bokarija.

Nakon što je na gostovanju Viktoriji u Plzenju otežao posao Crvenoj zvezdi kada je nesmotrenim potezom zaradio crveni karton Osman Bukari je suspendovan na tri utakmice.

Crvena zvezda je uložila žalbu koju je UEFA prihvatila, a kazna je smanjena sa tri na dve utakmice, saznaje "Max sport".

To znači da fudbaler iz Gane neće moći da igra protiv Lugana (25.10.) u Švajcarskoj i Kopenhagena (22.10.) u Beogradu, ali će moći da igra protiv Inter Eskaldesa (5.11.) na stadionu "Rajko Mitić".

1/8 Vidi galeriju Osman Bukari drugi put u Crvenoj zvezdi Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Zvezda saznala protivnika u Kupu

Održan je žreb za 1/16 finala Kupa Srbije u fudbalu. Branilac trofeja Crvena zvezda igra protiv na Ubu protiv Jedinstva. Partizan očekuje gostovanje Budućnosti iz Valjeva.

Vojvodinu čega gostovanje u Slovenu u Rumi, Novi Pazar dolazi na megdan Voždovcu. U derbiju juga u Leskovac stiže Radnički iz Niša.

Smederevo čeka TSC u reprizi duela od pre dve sezone kada su Smederevci napravili senzaciju i izbacili tadašnjeg superligaša.

Svi parovi 1/16 finala Kupa Srbije

Jedinstvo Kruševac - Javor Matis

Dubočica - Radnički Niš

Teleoptik - Mladost Lučani

Voždovac - Novi Pazar

FAP Priboj - Spartak Subotica

Zemun - Radnički 1923

Vršac - OFK Beograd

Tekstilac - Železničar Pančevo

Jedinstvo Ub - Crvena Zvezda

Mačva - Napredak

Grafičar - IMT

Sloven - Vojvodina

Borac Čačak - Radnik

Budućnost Krušik - Partizan

Smederevo 1924 - TSC

Loznica - Čukarički

Kurir sport/Max sport

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