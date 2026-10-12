UEFA OBRADOVALA ZVEZDU PRED POČETAK EVROPSKOG TAKMIČENJA! Crveno-beli saznali baš dobru vest!
- UEFA je prihvatila žalbu Crvene zvezde i smanjila suspenziju Osmana Bukarija sa tri na dve utakmice.
- Ganski fudbaler neće igrati protiv Lugana i Kopenhagena, ali će biti na raspolaganju za meč sa Inter Eskaldesom u Beogradu.
Fudbalski klub Crvena zvezda je saznala dobru vest u vezi Osmana Bokarija.
Nakon što je na gostovanju Viktoriji u Plzenju otežao posao Crvenoj zvezdi kada je nesmotrenim potezom zaradio crveni karton Osman Bukari je suspendovan na tri utakmice.
Crvena zvezda je uložila žalbu koju je UEFA prihvatila, a kazna je smanjena sa tri na dve utakmice, saznaje "Max sport".
To znači da fudbaler iz Gane neće moći da igra protiv Lugana (25.10.) u Švajcarskoj i Kopenhagena (22.10.) u Beogradu, ali će moći da igra protiv Inter Eskaldesa (5.11.) na stadionu "Rajko Mitić".
Zvezda saznala protivnika u Kupu
Održan je žreb za 1/16 finala Kupa Srbije u fudbalu. Branilac trofeja Crvena zvezda igra protiv na Ubu protiv Jedinstva. Partizan očekuje gostovanje Budućnosti iz Valjeva.
Vojvodinu čega gostovanje u Slovenu u Rumi, Novi Pazar dolazi na megdan Voždovcu. U derbiju juga u Leskovac stiže Radnički iz Niša.
Smederevo čeka TSC u reprizi duela od pre dve sezone kada su Smederevci napravili senzaciju i izbacili tadašnjeg superligaša.
Svi parovi 1/16 finala Kupa Srbije
Jedinstvo Kruševac - Javor Matis
Dubočica - Radnički Niš
Teleoptik - Mladost Lučani
Voždovac - Novi Pazar
FAP Priboj - Spartak Subotica
Zemun - Radnički 1923
Vršac - OFK Beograd
Tekstilac - Železničar Pančevo
Jedinstvo Ub - Crvena Zvezda
Mačva - Napredak
Grafičar - IMT
Sloven - Vojvodina
Borac Čačak - Radnik
Budućnost Krušik - Partizan
Smederevo 1924 - TSC
Loznica - Čukarički
Kurir sport/Max sport
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