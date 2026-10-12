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Belgijski teniser Zizu Bergs napravio je danas iznenađenje na mastersu u Šangaju, pošto je u trećem kolu pobedio Španca Karlosa Alkarasa sa 7:5, 7:6(4).

"Malo sam u neverici, a ujedno i ne osećam previše u ovom trenutku... Ovo je jedan od onih momenata kada zapravo i ne shvatate šta se dešava, već ste potpuno u trenutku i maksimalno fokusirani na poene koje morate da odigrate. Sada, minut nakon meča, teško je smiriti se, ali biću veoma srećan", rekao je Bergs.

1/5 Vidi galeriju Karlos Alkaraz - finale turnira u Tokiju Foto: Rie KIKUCHI / AFP / Profimedia

Bergs je, takođe, ovom pobedom osigurao Aleksanderu Zverevu da godinu završi na prvom mestu ATP liste. Zverev, koji je trenutno drugi teniser sveta, postaće tako prvi Nemac u istoriji koji će godinu završiti na liderskoj poziciji.

Belgijanac će u osmini finala igrati protiv pobednika meča Tomi Pol - Valentin Vašero.

U osminu finala mastersa u Šangaju prošao je i Rus Danil Medvedev koji je pobedio Čeha sa 6:2, 6:3. On će u osmini finala igrati protiv grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa.