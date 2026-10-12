AU, KAKAV ŠOK! ALKARAZ ELIMINISAN U ŠANGAJU! Ovo baš niko nije očekivao - dobili smo novog broja jedan na ATP listi!
Belgijski teniser Zizu Bergs napravio je danas iznenađenje na mastersu u Šangaju, pošto je u trećem kolu pobedio Španca Karlosa Alkarasa sa 7:5, 7:6(4).
"Malo sam u neverici, a ujedno i ne osećam previše u ovom trenutku... Ovo je jedan od onih momenata kada zapravo i ne shvatate šta se dešava, već ste potpuno u trenutku i maksimalno fokusirani na poene koje morate da odigrate. Sada, minut nakon meča, teško je smiriti se, ali biću veoma srećan", rekao je Bergs.
Bergs je, takođe, ovom pobedom osigurao Aleksanderu Zverevu da godinu završi na prvom mestu ATP liste. Zverev, koji je trenutno drugi teniser sveta, postaće tako prvi Nemac u istoriji koji će godinu završiti na liderskoj poziciji.
Belgijanac će u osmini finala igrati protiv pobednika meča Tomi Pol - Valentin Vašero.
U osminu finala mastersa u Šangaju prošao je i Rus Danil Medvedev koji je pobedio Čeha sa 6:2, 6:3. On će u osmini finala igrati protiv grčkog tenisera Stefanosa Cicipasa.