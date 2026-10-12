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Farhod Rahimzoda, MMA borac iz Tadžikistana poznat pod nadimkom "Tigrovo oko", preminuo je u zatvorskoj koloniji u Rusiji, samo godinu dana nakon što je osuđen na 23 godine zatvora zbog ubistva žene i njenog petogodišnjeg deteta.

Vest o njegovoj smrti objavljena je 11. septembra, a Rahimzoda je tada imao 33 godine. Prema novijim informacijama lokalnih medija, njegova smrt nije bila povezana sa sukobom sa drugim zatvorenicima. Zvaničan uzrok smrti, međutim, nije objavljen.

Stravičan zločin

Rahimzoda je u Novosibirsku radio kao taksista, a paralelno se bavio MMA borbama. U sportskim krugovima bio je poznat kao "Tigrovo oko", a prema dostupnim podacima imao je četiri pobede i šest poraza u MMA karijeri.

Njegov život potpuno se promenio početkom 2024. godine.

Prema nalazima istrage i sudskom postupku, Rahimzoda je poznavao 39-godišnju Olgu, koja je sa svojom petogodišnjom ćerkom živela u Novosibirsku. Istražitelji su naveli da je znao da je žena raspolagala većom količinom novca nakon nasledstva.

Dana 20. januara 2024. godine odvezao je majku i dete na izolovanu lokaciju, gde je došlo do ubistva. Nakon toga je pobegao sa novcem, telefonom i automobilom koji su pripadali žrtvi.

Ukupna vrednost ukradene imovine procenjena je na oko 5,5 miliona rubalja.

Pokušao da pobegne iz Rusije

Nakon zločina Rahimzoda je pokušao da napusti Rusiju.

Ipak, policija ga je pronašla i uhapsila 25. januara 2024. godine prilikom pokušaja prelaska granice između Kazahstana i Uzbekistana.

Tokom procesa tužilaštvo je tražilo najstrožu kaznu, doživotni zatvor.

Sud je, međutim, izrekao kaznu od 23 godine zatvora, a presuda je doneta u oktobru 2025. godine.

Tvrdio da želi da ide u rat

Tokom postupka pojavila se i bizarna tvrdnja samog Rahimzode.

On je navodno govorio da je potpisao ugovor sa Ministarstvom odbrane Rusije i da bi mogao da ode u zonu ratnih dejstava. Međutim, sudu nisu predstavljeni dokumenti koji bi potvrdili da je takav ugovor zaista postojao.

Njegov pokušaj da izbegne zatvorsku kaznu ipak nije uspeo.

Umesto toga, osuđen je na višedecenijski boravak iza rešetaka.

Vest o njegovoj smrti

Rahimzoda je trebalo da provede još više od dve decenije u zatvoru, ali se njegovo vreme iza rešetaka završilo mnogo ranije.