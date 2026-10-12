Slušaj vest

Iako je prošlo godinu dana otkako je Veljko Paunović nasledio Dragana Stojkovića Piksija na klupi Srbije, igre i rezultati „orlova” i dalje nisu na željenom nivou.

Ipak, Rade Bogdanović, koji je od početka podržavao njegov dolazak, poručuje da ne treba žuriti sa osudama.

Bogdanović ističe da Paunoviću treba pružiti vreme da uštima tim, dodajući da Liga nacija i nije toliko presudna. Po njegovom mišljenju, pravi ispit i glavna stvar biće predstojeće kvalifikacije za Evropsko prvenstvo.

- Kad izgubiš četiri utakmice, nema tu izvini, naravno. Nemačka se razvija, Holandija, pa Grčka... Nije trebalo da izgubimo od nje, išli smo na sve ili ništa, kao što je rekao selektor Paunović, ali izgubiš i ćao. Jake ekipe, ali ako hoćemo dobru selekciju, zrno po zrno pogača, kamen po kamen palača. Možemo da izvučemo dosta pouka - rekao je Bogdanović u emisiji "Ozbiljno neozbiljni".

1/4 Vidi galeriju Veljko Paunović i Dušan Tadić pred Grčku Foto: Printskrin, Kurir Sport

Njih dvojica se znaju još iz igračkih dana u španskom Atletiko Madridu. Nedavno su se sreli u Beogradu, gde mu je Bogdanović skrenuo pažnju na to da se stanje u srpskom fudbalu u međuvremenu dosta promenilo.

- Rekao sam mu samo: "Dobro došao i da znaš gde si došao, iako si dete beogradskog asfalta, ovde su se vremena promenila". Ovde ti je jad i čemer. Ako hoćeš da me slušaš, ne smeš nikome da veruješ, kad gineš - gini kao gospodin, da je tvoja prva i poslednja. Izaberi najbolju ekipu kako ti misliš. I ja mislim da će to uraditi.

Na kraju je naglasio da Paunović neće dopustiti bilo kome sa strane da mu se meša u posao, već da mu je jedina misija da u potpunosti spremi ekipu za napad na Evropsko prvenstvo.

- Hoće da bude čist pred sobom i Bogom. Vi mislite da Veljka Paunovića zanima moje mišljenje, tvoje ili bilo čije? Samo razmišlja kako da preživi Ligu nacija i da krene u boj za Evropsko prvenstvo. To je najvažnije od svega - zaključio je Bogdanović.