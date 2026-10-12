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Nemanja radonjić na utakmici protiv Manhajma na pripremama u Turskoj

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Nemanja Radonjić ponovo je fudbaler Čukaričkog!

Bivši igrač Crvene zvezde vratio se u klub u kojem je napravio važne korake u karijeri, a na Banovom brdu ponovo će nositi broj 28.

1/6 Vidi galeriju Nemanja Radonjić na utakmicama KKCZ Foto: Pedja Milosavljevic/Pedja Milosavljevic

- Na Banovom brdu sam proveo neke od najlepših momenata u karijeri. Drago mi je da su i dalje u klubu ljudi poput Vladimira Matijaševića, sa kojim sam se vrlo lako dogovorio - poručio je Radonjić.

Iskusni krilni fudbaler svestan je da Čukarički mora da popravi rezultate i ne krije motivaciju pred novi izazov.

- Pozicija na tabeli nije dobra, ali trudićemo se da to promenimo. Jedva čekam da ponovo budem na terenu - zaključio je Radonjić.

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