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19:21

10. minut - Mirno u Novom Sadu!

Osim one u trećem minutu, nema novih većih prilika na utakmici!

19:10

3. minut - Prva šansa za Zvezdu!

Nakon gužve u šesnaestercu i udarca glavom, Sukačev je uspeo da izbaci loptu sa gol linije i sačuva svoju mrežu!

19:04

1. minut - Počela je utakmica!

Prvi sa centra krenuli su fudbaleri Vojvodine!

18:16

Poznati su sastavi za današnju utakmicu:

Vojvodina: Rosić – Sukačev, Mašović, Suč, Nikolić – Zukić, Petrović – Ranđelović, Kokanović, Kolarević - Mulahusejnović

Zvezda: Mateus – Gudelj, Luksen, Gaštarov, Nakajama – Krunuić, Lučić, Handel – Kostov, Ivanić – Arnautović

16:01

Šta je rekao Savić?

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16:01

Šta je rekao Rijera?

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Albert Rijera

16:00

Ko prenosi utakmicu?

Ne propustiteFudbalDERBI DONOSI ZAPLET ILI RASPLET: Kad i gde možete da gledate Vojvodina - Crvena zvezda?
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15:59

Kakve su kvote?

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Aleksandar Katai na meču Crvena zvezda - Vojvodina