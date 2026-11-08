VOJVODINA - CRVENA ZVEZDA: Derbi kola u Novom Sadu! Katai ne igra, Rijera iznenadio sastavom!
Dve trenutno najbolje ekipe u Srbiji sastaju se u derbiju 15. kola Super lige Srbije.
Vojvodina će od 19 časova na stadionu "Karađorđe" u Novom Sadu dočekati Crvenu zvezdu.
Novosadski crveno-beli su trenutno na drugoj poziciji sa 32 boda, dok su beogradski crveno-beli prvi sa 40 bodova.
Detaljnije informacije o utakmici i svemu onom što je prati, možete pronaći na stranicama Kurir sporta.
10. minut - Mirno u Novom Sadu!
Osim one u trećem minutu, nema novih većih prilika na utakmici!
3. minut - Prva šansa za Zvezdu!
Nakon gužve u šesnaestercu i udarca glavom, Sukačev je uspeo da izbaci loptu sa gol linije i sačuva svoju mrežu!
Poznati su sastavi za današnju utakmicu:
Vojvodina: Rosić – Sukačev, Mašović, Suč, Nikolić – Zukić, Petrović – Ranđelović, Kokanović, Kolarević - Mulahusejnović
Zvezda: Mateus – Gudelj, Luksen, Gaštarov, Nakajama – Krunuić, Lučić, Handel – Kostov, Ivanić – Arnautović