Nije se činilo da će meć uopšte početi, a zatim i da će se završiti. Još u toku dana snežni pokrivač je pravio problem, ali su se iz Novog Pazara potrudili da teren očiste.

Pa dobro Zvezda je pokazala kakav je tim protiv Genta. Kada je nadigrala jedan Gent, zamislite kako će da igra protiv Novog Pazara. Mislim da je uticalo to što je bio prekid od 19 minuta, počeli smo tri minuta, pa je bio prekid 19 minuta, pa smo opet izašli na teren. Zvezda je mnogo kvalitetnija, to se vidi, primili smo naivno golove, ali kada se sve sabere i oduzme bili su bolji. Zvezdi želim puno sreće u Evropi - izjavio je Nenad Lalatović.