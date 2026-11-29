LALATOVIĆ PRIČAO O PREKIDU U NOVOM PAZARU: Videli ste Zvezdu protiv Genta....
Međutim, tri prekida na kraju nisu uspeli da pobede fudbal, a crveno-beli su u takvim okolnostima bili ubedljivi protiv ekipe Nenada Lalatovića - 3:0 (2:0).
Crvena zvezda sada ima 49 bodova, dok je Novi Pazar ostao na 22 boda.
Novi Pazar u narednom kolu gostuje Vojvodini, a Crvena zvezda dočekuje Železničar u derbiju kola.
Nije se činilo da će meć uopšte početi, a zatim i da će se završiti. Još u toku dana snežni pokrivač je pravio problem, ali su se iz Novog Pazara potrudili da teren očiste.
Svoje impresije posle meča izneo je trener Novog Pazara Nenad Lalatović.
Pa dobro Zvezda je pokazala kakav je tim protiv Genta. Kada je nadigrala jedan Gent, zamislite kako će da igra protiv Novog Pazara. Mislim da je uticalo to što je bio prekid od 19 minuta, počeli smo tri minuta, pa je bio prekid 19 minuta, pa smo opet izašli na teren. Zvezda je mnogo kvalitetnija, to se vidi, primili smo naivno golove, ali kada se sve sabere i oduzme bili su bolji. Zvezdi želim puno sreće u Evropi - izjavio je Nenad Lalatović.