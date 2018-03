BANE SA TRAKOM: Ivanović bio kapiten Srbije protiv Maroka

Podsetimo, selektor Mladen Krstajić oduzeo je pre nekoliko dana traku dosadašnjem kapitenu Banetu Ivanoviću i dao je Aleksandru Kolarovu.

Isto tako, selektor je rekao da nije siguran hoće li Bane putovati na Svetsko prvenstvo u Rusiju, jer su dueli protiv Maroka u Torinu i 25. marta protiv Nigerije u Londonu kvalifikacione utakmice za sve igrače.

- Kapiten reprezentacije biće Kolarov, a njegov zamenik Matić. To je moja ideja. Pričao sam sa dosadašnjim kapitenom Ivanovićem. Mnogo je dao reprezentaciji i on ostaje sa nama. Sa Banetom sam razgovarao otvoreno, a to su neke stvari koje se rešavaju interno.

Na pitanje hoće li Baneta Ivanovića zvati na SP u Rusiji, Krstajić je odgovorio:

- Kad sam objavljivao spisak rekao sam da svi počinju od nule. Tako su i ove dve utakmice, kvalifikacione.

