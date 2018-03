SUKOB MEĐU IGRAČIMA U HRVATSKOJ REPREZENTACIJI Najveće zvezde napustile pripreme: Modrić, Mandžukić, Perišić, Subašić, Brozović i Kalinić se vratili u klubove

Odluka selektora Zlatka Dalića da šestorici najboljih igrača dozvoli povratak u klubova pre odigravanja utakmice protiv Meksika napravila je razdor u timu, a u osudi te odluke prednjači štoper Lokomotive Vedran Ćorluka.

Popularni Čarli je bez dlake na jeziku osudio odluku selektora i kritikovao saigrače Luku Modrića (Real), Marija Mandžukića (Juventus), Danijela Subašića (Monako), Nikolu Kalinića (Milan), Ivana Perišića (Inter) i Marsela Brozovića (Inter) koji su se posle meča protiv Perua vratili u Evropu.

Za razliku od njih Ivan Rakitić (Barselona) je odlučio da ostane uz tim.

- Ne vidim zašto bi neko morao da ode iz reprezentacije, mislim da su svi igrači koji su ovamo došli trebali i da ostanu na obe utakmice. To je moje mišljenje. Žao mi je što su ti igrači otišli. Ne okupljamo se tako često, do prvenstva je manje od tri meseca, sigurno da bi bilo puno bolje da su oni tu. Otišli su, no šta je, tu je. Međutim, igrači koji jesu tu su fenomenalni i mislim da se ti izostanci neće osetiti.

Hrvatska je izgubila od Perua sa 2:0, a utakmicu protiv Meksika igra u noći između utorka i srede.

