Preparados para a partida? Aguenta coração!! De um lado meu país e meus amigos, de outro meu amor. Mas o esporte nos une! O que importa mesmo é estarmos todos juntos. Vai Brasil❤️! Vai meu amor! Match day! What a thrill !! On one side my country and my friends, on the other my love. But the sport unites us! What really matters is that we are all together. Go Brazil! Go my love! #brasilvsgermany #sportlover

A post shared by Izabel Goulart (@izabelgoulart) on Mar 27, 2018 at 11:58am PDT