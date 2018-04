DONALD PONOVO TRENIRA SA EKIPOM: Jedva sam dočekao ovaj trenutak

"Jedva sam dočekao ovaj trenutak, tri nedelje je prošlo u čekanju da se ponovo vratim treninzima. Svi smo se uverili da nemam nikakvih zdravstvenih problema i da mogu da se vratim radu sa 100 odsto svojih mogućnosti. Osećam se odlično, jako mi je prijao današnji trening", rekao je Donald za sajt kluba.

On je naveo da što pre mora da se vrati u prvobitnu formu kako bi se stavio na raspolaganje treneru Vladanu Milojeviću.

"Već sam počeo sa napornim radom i spreman sam na potpuno predan rad kako bih što pre ponovo zaigrao", rekao je Donald.

Zvezdin vezista istakao je da će njegova ekipa uraditi sve kako bi i u plej-ofu beležila odlične rezultate.

"Osam važnih utakmica je pred nama, osam prepreka do šampionske titule. Moramo da im pristupamo maksimalno ozbiljno kao što smo to radili i do sada. Derbi je utakmica o kojoj se najviše priča naravno, ali ne smemo da zaboravimo da pre nje dočekujemo neugodnog protivnika, ekipu Zemuna", rekao je Donald.

"Svi moramo da se fokusiramo na nju i da idemo korak po korak, kako bismo se krajem maja radovali novoj šampionskoj tituli sa našim navijačima", poručio je fudbaler Zvezde.

Beta

Foto: FK Crvena zvezda

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KURIR SPORT : Zvezdin trijumf u drugom planu.Ovo je bilo vrednije od pobede

Kurir

Autor: Kurir