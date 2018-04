LALATOVIĆ POSLE POBEDE NAD SPARTAKOM: Imali smo veliki pritisak pred utakmicu, Stojanović igrač odluke

"I mi i Spartak smo ušli obazrivo u prvo poluvreme. Za nas je ulog bio veliki, jer nam je Spartak pred ovaj meč bežao osam bodova. Pre ove utakmice smo doživeli tri poraza i čekao nas je pravi derbi. Imali smo veći pritisak. Da nismo pobedili, izgubili bismo sve nade za to četvrto mesto. Spartak jeste iza nas, ali imaju utakmice sa Zvezdom, Partizanom i Radničkim", rekao je Lalatović.

Fudbaleri Čukaričkog pobedili su danas na svom Spartak sa 3:0 u utakmici 34. kola Super lige Srbije.

Čukarički je šesti na tabeli sa 29 bodova, dok je subotički tim treći sa 34.

"Šanse u prvom poluvremenu su bile podjednake, a moram da napomenem onu situaciju kada je Nikolić promašio zicer. U drugom poluvremenu smo stručni štab i ja napravili prave izmene. Dali smo golove na vreme. Luka Stojanović je doneo tu prevagu na sredini terena i 'gurnuo' je te dve lopte", rekao je Lalatović.

"Ono što mene radije i što uvek tražim od svojih veznih igrača jeste to da se ubacuju u završnici kada akcija ide sa krila. Ja sam znao da ćemo imati dve ili tri stopostotne šanse na meču i raduje me što smo iz prve dali gol. Posle smo mirnom igrom i tim dobrim završnim pasom rešili sve dileme", dodao je on.

Trener Čukaričkog se dotakao i rasporeda do kraja sezone.

"Mislim da smo imali teži raspored u prva tri kola, jer je svima trebalo. Sada, Zvezda je šampion i pitanje je u kakvom sastavu će igrati. Zatim, da li će Partizan igrati u finalu Kupa... Biće uzbudljivo do kraja, pa onaj ko bude bolji neka izadje u Evropu. Nas čekaju utakmice s Voždovcem i Vojvodinom kod kuće i gostovanje Napretku", rekao je Lalatović.

