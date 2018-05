BORA MILUITINOVIĆ ZA KURIR: Srbijo, čuvaj timski duh i doguraćemo daleko!

Srbi moji, samo hrabro i s verom u sebe!

Jedan od najvećih srpskih fudbalskih trenera Velibor Bora Milutinović u razgovoru za Kurir do detalja je analizirao reprezentaciju Srbije i njene protivnike na Svetskom prvenstvu u Rusiji.



Čovek koji je vodio pet različitih selekcija na isto toliko mundijala, poručio je selektoru Mladenu Krstajiću i našim reprezentativcima da naprave timski duh i iz sebe izvuku ono najbolje.

Koliko može Srbija na Svetskom prvenstvu u Rusiji?

- Nadam se da će naši igrači biti svesni šta treba da rade. Sve je moguće! Iz mog iskustva najvažniji su timski duh i disciplina, daleko bitniji od svake vrste taktike, postavke u igri ili nekih tehničkih detalja. I bitno je da igrači veruju u sebe, da imaju poverenja jedni u druge. Što se kaže - idemooo, idemoooo... (smeh)

Srbija je u grupi s Kostarikom koju ste kao selektor predvodili na Mundijalu 1990?

- Kada sam postao selektor, ostalo je 70 dana do početka Svetskog prvenstva, a moj tim nije odigrao nijednu prijateljsku utakmicu. Nismo imali iskustvo i kvalitet. Otišli smo u Italiju 1990. godine i tamo ostvarili dve pobede u grupi, nad Škotskom i Švedskom, i tako otišli u drugu fazu. To je bilo nestvarno. Vladao je veliki entuzijazam, igrači su uživali. To je bilo presudno.

Na FIFA zadatku

Biću akter i ovog Mundijala Zanimljivo je da ćete biti akter i predstojećeg Mundijala?

- Presrećan sam što idem u Rusiju. Biću u specijalnoj komisiji FIFA koja će izabrati najboljeg fudbalera na turniru. U toj komisiji su pored mene još Boban, Pereira, Van Basten, Nesta... Biće još neko.

Pa koji vam je ovo Mundijal po redu?

- Uuuuuuu... Već sam zaboravio (smeh)... Od 1966, pa vidite koliko je toga.

Kakvu reprezentaciju sada ima Kostarika?

- Selektor Kostarike Oskar Ramirez bio je važan igrač u mom timu 1990. godine. Izuzetan sportista. Valja istaći golmana Kejlora Navasa koji brani u Realu i Brajana Ruiza, koji je kvalitetan igrač. Oni su dobri kao tim.

A Švajcarska?

- Njihov trener je naš čovek. Vladimir Petković je veoma sposoban. Kao selektor SAD 1994. bio sam u grupi sa Švajcarskom, igrali smo nerešeno s njima. Disciplinovani su, ali mnogo je važnije da mi obratimo pažnju na sebe. Da poštujemo protivnika, ali da ne gledamo toliko na njih.

Brazil s Nejmarom, Kutinjom...

- Brazil je jedan od favorita za titulu, ali to ne mora ništa da znači. Imena ne igraju, za nas je važno da počnemo dobro. Od prve utakmice sve zavisi. Srbija ima realne šanse da prođe grupu i mislim da ne bi trebalo da se dovede u pitanje prolazak grupe. Dobro je što igramo poslednju utakmicu s njima, verujem da ćemo se do tada kvalifikovati.

Ambasador SP 2022.

U Kataru će biti spektakl Zvanični ste ambasador SP u Kataru. Da li je istina da tamo za četiri godine ceo svet čeka čudo?

- Katarani imaju izvanrednu viziju. Da se vrati čovek unazad, video bi koliko je ta zemlja napredovala, pogotovo u sportu. Biće to Mundijal iz snova. Da objasnim. Najveća udaljenost između stadiona biće 30 km, to će biti kompaktno Svetsko prvenstvo. U toku dana moći će da se vide sve utakmice. Stadioni će biti supermoderni, sa klimom, neće bit problema sa visokim temperaturama, nema vetra, kiše, uslovi perfektni, temperatura 22 stepena, hoteli vrhunski.

Kako vidite reprezentaciju Srbije, gde smo jaki, a gde slabi?

- Neću da govorim o slabostima, nije korektno. Ponavljam, najvažnije je da se stvori jedan pozitivan ambijent. To je preduslov za odličan rezultat. Timski duh!

Srbija ima dosta problema sa odbranom. Povređeni su Ivanović i Nastasić, Subotić ne igra za reprezentaciju. Kako se nositi s tim?

- Selektor treba da obraća pažnju na one igrače koje ima, da zaboravi na one kojih nema. Da bude optimista i veruje u svoje mogućnosti, da ne traži alibi, već da se dobro spremi.

Šta mislite o Matiću, Kolarovu, Tadiću, Milivojeviću?

- Svi oni znaju šta treba da rade, igraju u velikim klubovima. I ne samo oni, već i svi ostali. Igrači kreiraju ambijent u kojem će trenirati i živeti.

Kakav utisak na vas ostavljaju srpski golmani Stojković, Dmitrović, Rajković?

- Rajković je bio najbolji mladi golman na svetu! Stojković i Dmitrović imaju iskustvo i kvalitet. Sva trojica su odlični.

Prati bivši klub

Žao mi je Partizana Svake godine dolazite u svoj Partizan. Kako vam danas izgleda voljeni klub?

- Nezahvalan sam vam ja za novine. Znate zbog čega, jer o stvarima koje ljude najviše interesuju ja ne mogu da pričam. Zbog poštovanja i načina kako sam vaspitan. Žao mi je što se Partizan danas nalazi u situaciji u kakvoj se nalazi. Nadam se da će ljudi iz Partizana pronaći način da se klub vrati na stare staze.

Šta mislite o tome što je Srbija promenila selektora pred Mundijal?

- Kako je otišao Muslin, ljudi o tome govore s tugom. To je normalno, ali sada treba gledati napred, šta je bilo, bilo je! Novi trener treba da ima podršku javnosti, a on treba da radi najbolje što ume, s elanom da će izvući najbolje iz sebe i ekipe.

Šta mislite o Mladenu Krstajiću i da li biste prihvatili da mu budete mentor?

- Nije korektno, on treba da ima sve u svojim rukama. Treba da radi na svoj način, da bude autonoman. On dobro poznaje fudbal, znamo kako je i gde je igrao. Sigurno je da će svoje znanje preneti na igrače. To je takmičenje gde on kao selektor i fudbaleri treba da pokažu sve svoje kvalitete. Samo jednostavno i biće sve u redu.

Aleksandar Radonić

Uvek obavešten

Kurir? Redovno ga čitam! Da li čitate Kurir?

- Redovno. Kad nisam u zemlji, onda vas čitam na telefonu. Želim vam da dugo godina izveštavate, da i dalje dajete pravu sliku o događajima.

Propuštena šansa 2004.

Nije bilo suđeno da budem selektor Da li vam je žao što 2004. niste postali selektor naše zemlje posle pregovora sa Draganom Stojkovićem Piksijem u Parizu?

- Tako se desilo, nije došlo do dogovora. Jedna epizoda iz mog života. Sudbina je tako htela, mi Milutinovići smo veoma emotivni. Moj pokojni brat Miloš je bio selektor, dosta od nas.

