RADOMIR ANTIĆ O KARIJERI: Ronaldo je bio blizu Atletika! Da bih bio trener trebao mi je fakultet, a danas...

Nekadašnji selektor Srbije kaže da je, dok je trenirao Atletiko bio na korak odtoga da za Atletiko zaigra Brazilac Ronaldo.

"Mnogo pre nego što je postao to što jeste, video sam da Ronaldo ima potencijal kakav se potvrdio kasnije i želeo sam ga u Atletiku. Ali kada uzmeš titulu, onda se najmanje pitaš i svi misle da znaju više od tebe", rekao je Antić.



Jedini trener koji je u karijeri trenirao proReal, Atletiko i Barselonu, prokomentarisao je i trenerski posao u modernom fudbalu.



"U moje vreme za to je trebao fakultet. On mi je dao širinu da razumem i fiziologiju i odnose sa igračima i sve ostalo. Mnogo to znači. Jer, nije poenta da nešto radiš, već i da znaš zašto to radiš. Moj kolega Janko Janković je rekao da je jedino sa mnom znao zašto radi nešto. Sa druge strane, danas kada UEFA i FIFA sve gledaju kroz novac, organizuju se seminari. Traju po 7 dana priča se o sistemima igre, a učesnik koji plati dobije papir da je trener... ", rekao je Antić.



On je gostujući na Areni sport istakao da ne očekuje da Barselona i Real Madrid na kraju sezone smene trenere Ernesta Valverdea i Zinedina Zidana.



