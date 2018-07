LOLA PO TREĆI PUT U HUMSKOJ: Splavovi su za mene prošlost! (KURIR TV)

Smiljanić je na stadionu u Humskoj zvanično predstavljen kao novo pojačanje Partizana.

Partizan je ekspresno pronašao zamenu za Marka Jevtovića, koji je u četvrtak potpisao ugovor sa turskom Konjom. Crno-beli želili su da popune upražnjeno mesto na poziciji zadnjeg veznog, a rešenje su našli u bivšem fudbaleru kluba iz Humske - Loli Smiljaniću.

"Partizan se dosta razlikuje u odnosu na period kad sam bio, dva ili tri ista igrača su u timu. Partizan uvek traži titule i Evropu... Mogu da kažem da sam zadovoljan timom koji imamo. Imamo talenat i iskustvo...", rekao je Smiljanić.



Smiljanić je u dva navrata nosio dres Partizana. Od 1992. do 2005. igrao je za mlađe kategorije Partizana, a sa 17 godina prekomandovan je u prvi tim. U tom periodu sarađivao je sa sadašnjim trenerom Miroslavom Đukićem, koji je bio besan na tadašnju upravu kluba, jer je u leto 2007. godine prodala Smiljanića Espanjolu.

"Imali smo dva odlična rezultata i drago mi je da ću opet sarađivati sa njim jer ga dobro poznajem i znam šta očekuje. On zna da sam pošten čovek i šta god mi traži to će i dobiti u taktici, prija mi što ću opet sarađivati sa njim", rekao je Lola.

Smiljanić je ranije bio poznat po burnom noćnom životu. Tvrdi da su splavovi za njega prošlost.

"To je za mene prošlost nije tako kao što je predstavljeno, bio sam mlad, imao svoje ludosti i radio nešto pogrešno što je moglo da utiče na klub i nikada nisam propustio ni jednu utakmicu zbog tih stvari, ali sada sa tim neće biti problema iskusniji sam i zreliji."

Nakon Partizana Smiljanić je igrao za Espanjol, a jedno vreme proveo je u Sportingu iz Hihona na pozajmici. Ipak, 2010. odlučio je da se vrati u Partizan, takođe, na pozajmicu, da bi posle njenog isteka opet potisao za crno-bele.



U Humskoj je ostao do 2013. Posle drugog boravka u Partizanu igrao je za Genčlerbirligi, Makabi Netanju, Pert Glori i Hapoel Aškelon.

Iliev: Dolazak Smiljanića je logičan potez

Sportski direktor Partizana Ivica Iliev rekao je danas da je povratak fudbalera Milana Smiljanića logičan potez i najavio da će, ako ekipa ove sezone ne osvoji titulu, napustiti klub.

"Lola je treći put sa nama, prethodna dva puta su bila izuetno uspešna, nadamo se da će i ovog puta tako biti. On je dobro poznat, a mi smo brzo reagovali u trenutku kada smo ostali bez Marka Jevtovića. Posle jučerašnjeg poraza u prvenstvu, i to je jedan od razloga što je Smiljanić sa nama, da bude tu kada ekipi ne ide, da bude produžena ruka treneru na terenu i u svlačionici. Ima dovoljno iskustva da se nosi sa zahtevima u Partizanu. On je logičan izbor i mnogo toga će nam doneti", rekao je Iliev.

"On je tu da nam donese sigurnost, da bude pravi osigurač ispred odbrane i onaj koji će pogotovo u jačim utakmicama, znati kako da vodi ekipu. Ja sam 2010. i 2011. igrao sa njim, kada smo igrali Ligu šampiona i osvojili duplu krunu, i u svim utakmicama koje su bile taktički zahtevne on je izneo mnogo. On je igrač od poverenja i igrač koji će, kada gori, moći da donese mnogo", naveo je Iliev.