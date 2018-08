ZANIMLJIVO VEČE U LIGI EVROPE: Zenit preokretom do pobede, Trnava moćna i sa igračem manje, Džerardov Rendžers gazi sve redom

Ekipa koju je Crvena zvezda eliminisala u pretposlednjem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona pokazala je da stvarno ima zavidan kvalitet i bila ubedljiva na gostovanju u Sloveniji.

Bakoš je goste doveo u vođstvo u 23. minutu golom sa bele tačke, da bi samo šest minuta kasnije crveni karton zaradio štoper Slovaka Tot.

Ipak, gosti nisu posustali, te su autogolom kapitena Ilića došli do, na kraju konačnih 2:0. Olimpija je do kraja meča bila bolji rival i pokušavala svim snagama da probije "bunker" Spartaka, ali bezuspešno.



Rendžers iz Škotske, vođen legendarnim Stivenom Džerardom, minimalnim rezultatom savladao je Ufu iz Rusije. Strelac pobedonsnog gola bio je Goldson u 41. minut, a Rendžers je, uprkos dominantnoj igri, ostao uskraćen veće pobede.



Na meču između Genka i Brendbija viđeno je čak sedam golova. Prednost od 2:0 na poluvremenu domaćinu iz Belgije doneli su Samata i Trosard, da bi na samom startu drugog dela igre na 2:2 izjednačili gosti golovima Hermansona i Vilčeka.



Gosti iz Danske su zatim još jedanput pali, pa su do kraja pogađali ponovo Samata, dva puta, i još jednom Trosard za konačnih 5:2.



Favorizovani Lajpcig nije uspeo da slavi na gostovanju u Zorji. Ukrajnici su odoleli pritisku Nemaca, koji su uputili čak 30 šuteva na gol protivnika, ali nijedan nije prošao u mrežu golmana Felipea.

