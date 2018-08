LJAJIĆ I NAVIJAČI PROTIV UPRAVE KLUBA! Srbin bi da ostane u Torinu, ALI...

Turski Bešiktaš pokazao je veliko interesovanje za Ljajića, kome se ostaje u Italiji, ali čelnici "bikova" insistiraju da ga puste kako bi rasteretili budžet.

Protiv odluke kluba su i navijači Torina jer žele da Ljajić i dalje nosi "desetku" u njihovom dresu, a sam Ljajić je priznao da se uprava najviše pita.

"Želim da ostanem, odluka je na klubu", rekao je Ljajić navijačima posle treninga, a prenosi Kalčomerkato.

Prvi čovek "bikova" Urbano Kairo podseća da se ekipa ovog leta pojačala Simoneom Zazom i Robertom Sorijanom, pa bi Ljajić mogao da ima manju ulogu.

"Ako pustimo Ljajića to je samo zbog toga što je nesrećan ulogom", objasnio je Kairo, iako Ljajić tvrdi drugačije.

"Ako neko obožava Adema onda sam to ja, on je od onih igrača koje bih uvek zadržao. Uživanje je gledati ga i ne bih ga izgubio ukoliko to ne zatraži", rekao je Kairo i dodao da je veliko pitanje da li bi srpski reprezentativac pristao da odigra samo 20 utakmica u sezoni i to uglavnom kao rezerva.

Ljajić je dve godine član Torina, a ranije je nastupao za Romu, Inter, Fiorentinu i Partizan.

