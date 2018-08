SRBIN UVEO GRKE U LIGU ŠAMPIONA Matijašević za Kurir: Ne slavim, pravim još moćniji AEK!

Liga šampiona za dva meseca? Možda zvuči kao naučna fantastika, ali u slučaju Vladimira Matijaševića to je postala realnost! Došao je pre 60 dana u AEK, a već danas ime kluba iz Atine naći će se na žrebu za grupnu fazu Lige šampiona!



Jutro posle eliminacije Videotona (2:1 prvi meč, 1:1 u revanšu), u 10 časova, pozvali smo Matijaševića, a već iz prve njegove rečenice bilo nam je jasno zašto se uz njega vezuju samo uspesi.



- Evo, upravo ulazim u kancelariju - izustio je Vladimir i zahvalio se na čestitkama.



Čekajte, ali tek je počeo dan, valjda bi trebalo da slavite veliki uspeh ili spavate posle burne noći?

- Ne, ne... Još dva-tri dana su do kraja prelaznog roka, možda dovedemo još jednog ili dva igrača.



Vratili ste AEK posle 12 godina među 32 najbolja kluba u Evropi, i to za samo dva meseca, koliko ste u klubu.

- Veliki uspeh kako za AEK, tako i grčki fudbal, naravno, i za mene lično. Doveli smo četiri nova igrača, sačuvali kostur ekipe iz prošle sezone i uz dobrog trenera došli smo do ovog istorijskog rezultata. A pre samo četiri godine AEK je igrao u trećoj ligi. Neverovatno, zaista.



Na putu do LŠ, prvo ste izbacili veliki Seltik?

- Iskreno, njih sam želeo da dobijemo na žrebu. Ne zato što su slabi, naprotiv, njihov stil igre nam leži. Kad kažem "nama", mislim i na Srbe i Grke. Sećam se kad smo sa Zvezdom izbacili Lester, koji je bio apsolutni favorit. Odgovara nam "ostrvski" stil fudbala.



I onda pakleno težak dvomeč protiv Videotona?

- Tako to ide, izbacili smo Seltik i onda su nas svi videli u Ligi šampiona, kao igramo protiv Mađara, normalno da se pobedi, ali nije to baš tako. Ogroman je bio ulog, jako teški mečevi, nismo bili na nivou kao protiv Seltika, ali ispalo je sve odlično na kraju.



I onda ludilo žutog dela Atine?

- Veliko slavlje, svi na stadionu, navijača, predsednika... Bilo je 45.000 ljudi, pljuštala je kiša, ali atmosfera je bila sjajna.



Napredak uspesi, Čukarički uspesi, AEK uspesi... Gde planirate dalje?

- Ovde mi nisu verovali kad sam im rekao da se prvo dogovorimo da sarađujemo samo do januara. Da vidite vi kako ja radim, da vidim ja kako vi radite, pa ćemo lako posle. Kod mene se nikad ne zna, tako i ako budem imao dobre rezultate, ja mogu da se vratim. Naravno da se nadam narednoj stepenici u karijeri. Eto, možda Čukarički u Ligi šampiona - uz osmeh je završio priču Vladimir Matijašević.







Voleo bih da Marko ostane uz Napredak

Pratite sigurno srpski fudbal. Komentar na Zvezdu, Partizan, Čukarički, Napredak?

- Zvezda i Partizan odlično guraju. Sa ljudima iz Čukaričkog sam na vezi svaki dan, to je klub na stabilnim nogama, njima tek dolaze sjajne generacije mladih igrača i nema sumnje da će biti sve bolji i bolji. Vrlo mi je žao što se ovo dešava u Napretku, tu sam proveo dve i po godine, odatle sam krenuo sa ovim poslom... Nadam se da će tamo doći neko ko to može da vodi. Opet, voleo bih da Marko ipak ostane uz klub, to bi sigurno donelo samo dobro Kruševljanima.