ALEKSANDAR KOLAROV ODGOVORIO NA SAOPŠTENJE ZVEZDE: Nisu shvatili ono što sam hteo da kažem

Kapiten Aleksandar Kolarov ponovio je da bi voleo pune tribine stadiona u Humskoj, ali da realno sagledava stvari i atmosferu oko reprezentacije.

"Nadam se i voleo bih da stadion bude pun, ali realno gledam stvari atmosferu oko reprezentacijie. Mislim da neće biti pun i ne zanma me šta drugi misle", kazao je Kolarov.

Za saopštenje Crvene zvezde nakon što je oko kritikovao odluku Filipa Stojkovića da igra za Crnu Goru, Kolarov je istakao da ga nisu dobro shvatili, posebno što se odlično poznaje sa Zvezdanom Terzićem.

"Što se tiče pitanja o igraču Zvezde i rakcije Zvezde, pitanje je bilo totalno glupo. Da li bi bio dobra opcija? Pa, bio bi Mesi dobra opcija, ali je Argentinac. Ne vidim razlog za polemiku, ja sam samo izneo svoj stav. To što sam rekao tada, mislim i sada... Zvezda i, sigurno najbolje Zvezdan Terzić me poznaju. To što su oni izneli u saopštenju, mislim da su oni malo pogrešili. Nisu shvatili ono što sam hteo da kažem... Ne može neko ko igra za crnogorsku reprezentaciju da igra i za našu, tako da ne vidim šta je sporno", izjavio je Kolarov i dodao.

"Siguran sam da su svi ti koji komentarišu, i igrači ti, kako naš narod gleda na sve, veći Srbi od mene. Takvi smo kakvi smo."



Kada su u pitanju Rumuni dodao je da ima lepo mišljenje o njima.

"Igrao sam zajedno sa nekim igračima, a sa Raduom sam baš dobar", poručio je Kolarov.

Utakmica 2. kola C Lige nacija, grupe 4, između Srbije i Rumunije igra se sutra od 20.45 na stadionu Partizana.

