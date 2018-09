EUFORIJA ISPRED MARAKANE: Zvezdaši čekali na karte celu noć! Sve rasprodato za tri sata! (KURIR TV)

I tri Marakane ne bi bile dovoljne! Nezapamćeno interesovanje vlada za kupovinu karata za mečeve Crvene zvezde u Ligi šampiona.

Navijači crveno-belih iz svih krajeva Srbije, Republike Srpske, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije jutros su opseli blagajne stadiona "Rajko Mitić" u ranim jutarnjim časovima, iako se biletarnica otvarala u 10.00 sati. Tačno u 10.01 prolomio se veliki aplauz, kada je i počela prodaja karata.



Prava "ljudska zmija" oformila se ujutro i protezala se niz ulicu Ljutice Bogdana, sve ka Autokomandi. Nema sumnje da će stadion bit dupke ispunjen na utakmicama protiv Napolija, PSŽ i Liverpula. Prethodnih dana klub je prodao 30.000 kompleta karata, a u prodaji je ostalo nešto manje od 20.000 paketa.

Kako je saopšteno iz Zvezde, danas u 10 časova počela je prodaja ulaznica za duele sa Napolijem, Pari Sen Žermenom i Liverpulom, a paketi su rasprodati za manje od tri sata.

Dok su čekali u redu navijači Crvene zvezde su pevali pesme svom klubu i tako skraćivali vreme.

Filip i Aleksa iz Kragujevca nisu skidali osmeh posle kupovine karata.

- Došli smo rano iz Kragujevca. Bili smo skoro četiri sata u redu i srećni smo što smo uzeli karte. Ovo je velika stvar za nas. Ovo je nestvarno i jedva čekamo da počnu utakmice - poručili su momci iz Kragujevca.



U redu je bilo i devojaka kojima je Crvena zvezda na srcu, takav je slučaj i sa Andrijanom iz Rakovice.

- Došla sam rano ujutro sa bratom. Celog života ovo čekamo i baš mi je drago što moja Crvena zvezda igra Ligu šampiona. Na tribini sam na svakoj utakmici i to je stvar našeg kućnog vaspitanja. Dok smo čekali u redu stekli smo i neke nove prijatelje, što je lepa stvar za sve nas zvezdaše! - rekla je ona.

Miloš iz Dobanovaca takođe je poranio da bi ugrabio karte:

- Mislio sam da ću dugo da čekam, ali red je išao brže nego što sam očekivao. Čekanje mi nije teško palo. Uzeo sam karte za južnu tribinu, jer hoću da gledam utakmice, najviše zbog rivala koji nam dolaze u goste. To je jedini razlog zašto nisam kupio karte za "Sever".

Ranijih sezona stvarali su se redovi za karte ispred Marakane, ali ovakvo interesovanje i euforiju poslednji put su vi|eni 2007. godine. Naime, tada je Crvena zvezda u plej-ofu za ulazak u Ligu šampiona igrala revanš utakmicu protiv Glazgov Rendžersa, a tražila se karta više.

Kurir podseća na legendarnu izjavu tadašnjeg generalnog sekretara Nebojše Lekovića datu našem novinaru:

- Da imam tri Marakane, i one bi bile nedovoljne. Sve bih mogao bih da ih napunim, koliko je interesovanje. Više od 150.000 ljudi poslalo je zahteve za trebovanje karata!



Raspored utakmice Crvene zvezde u Ligi šampiona

18. septembar

C. zvezda - Napoli 21.00

3. oktobar

PSŽ - C. zvezda 18.55

24. oktobar

Liverpul - C. zvezda 21.00

6. novembar

C. zvezda - Liverpul 18.55

28. novembar

Napoli - C. zvezda 21.00

11. decembar

C. zvezda - PSŽ 21.00