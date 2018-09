MILOJEVIĆ ŠMEKERSKI: Sigurno bi bilo drugačije da je ostalo 11 na 11!

"Pre utakmice sam govorio da mi se sviđa Radnik i da je to možda najbolji Radnik svih ovih godina. Ima tu materijala, Švaba (Milan Milanović) je uvek pravio dobre rezultate i imao je prepoznatljive ekipe, tako da će mu trebati malo vremena da sredi stvari.



Ono što je sigurno je da bi utakmica bila drugačija da je ostalo 11 na 11. Utakmica je bila rešena posle crvenog kartona. Raduje me odnos mojih igrača prema igri i svemu što smo se dogovorili. Sigurno je da je rezultat previsok. Čestitam mojim igračima, a Švabi i Radniku želim sve najbolje", ispao je džentlmen Milojević nakon trijumfa njegovog tima od 6:0.



U strelce su se danas upisala sva tri velika pojačanja koja su došla poslednjeg dana prelaznog roka - Boaći, Marin i Čaušić. Da li ste očekivali da ovako igraju već u svojoj prvoj utakmici od kada su došli?



"Opet ćemo da se vratimo na to da smo mi te igrače tražili još u junu, hteli smo da ih imamo u ekipi. Mogu da budem presrećan i kao trener što je uprava napravila dobar posao. To su provereni igrači i mogu da pomognu ekipi. Ne volim da dovodim igrače samo da bih ih doveo.



Čauš je naše dete, ne zaboravite da je on Beograđanin, da je ponikao u školi lovca na talente gospodina Tome Milićevića. Sada se vratio i jako mi je drago zbog toga. Tu je i mali Simić, pretalentovani fudbaler. Boaći kao da nije ni odlazio, a o Marinu ne treba trošiti reči. Igrač sa velikim kvalitetom, koji će sigurno pomoći Crvenoj zvezdi", rekao je Milojević.



Navijači su prosto "poludeli" i teško da će se euforija smiriti do utorka i duela sa Napolijem. Kako to kontrolisati?



"Nema euforije kod nas. Ova utakmica treba da se arhivira, već sutra je novi dan. Polako se pripremamo za utakmicu u utorak. Ja sam rekao da nam je prvenstvo prioritet. Očekuje nas dosta utakmica do sledeće pauze, igramo stalno u ritmu sreda-subota. Biće dosta rotacija i napora", rekao je trener Zvezde.



Pre meča vas je posetio Novak Đoković...



"Drago nam je da je Nole bio kod nas u svlačionici i sigurno mu je drago, kao i nama, da su ga igrači lepo primili. Ne treba mnogo pričati o Noletu, a ovo je jedan divan gest, došao je da nam da podršku i za ovu utakmicu i za teške mečeve u Ligi šampiona", objasnio je trener.



U medijima se danas pojavila informacija iz Grčke da je trener odbio dva miliona evra od Kineza, ali novinari nisu stigli ni da postave to pitanje, a Milojević je odgovorio: "Ne želim da komentarišem".



Trener Radnika Milan Milanović bio je jako razočaran posle meča, što je prokomentarisao u svom karakterističnom rečitom maniru.



"Nažalost moj utisak je nikakav. Što se moje ekipe tiče poslužili smo kao lep dekor Zvezdi za pripremu za evropsku utakmicu. To mi je mnogo žao jer nismo pružili dostojan otpor. Svestan sam da je Zvezda mnogo kvalitetnija, ali nisam se nadao da će mojim igračima biti svejedno da li će da izgube sa 2, 3 ili 5:0.



Nekih 30 minuta smo imali korektnu igru do crvenog kartona, kako smo primili gol, sve je krenulo naopako. Nismo uspeli da prikažemo svoju najbolju igru. Zvezdi želim sve najbolje i da dočeka proleće u Evropi. A nas čeka teška borba za opstanak, za koju će nam trebati veći ratnici od ovih", rekao je Milanović.

Kurir sport

Foto: Crvena zvezda

Kurir

Autor: Kurir