TO MOŽE SAMO ZLATAN! Postigao je 500. gol u karijeri... I TO KAKAV! Ceo svet priča o KUNG FU majstoriji Ibrahimovića! (VIDEO)

🇸🇪 Sweden (62)

🇸🇪 Malmö (18)

🇳🇱 Ajax (48)

🇮🇹 Juventus (26)

🇮🇹 Inter Milan (66)

🇪🇸 Barcelona (22)

🇮🇹 AC Milan (56)

🇫🇷 PSG (156)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man Utd (29)

🇺🇸 LA Galaxy (17)



Zlatan conquers 500 goals the only way he knows how. 🥋 pic.twitter.com/aWrdUF3qAa