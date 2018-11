ORLOVI POSLE DRAME OTPISALI SOKOLOVE: Ljajić i Mitrović precrtali Crnu Goru! Srbija pobedom na Marakani došla nadomak Lige B (KURIR TV)

Reprezentacija Srbije pobedila je Crnu Goru 2:1 (2:0) na stadionu "Rajko Mitić" u utakmici petog kola Grupe 4 Divizije C Lige nacija.

Golove za domaćina su postigli Adem Ljajić u 30. minutu i Aleksandar Mitrović u 32, dok je konačan rezultat postavio Stefan Mugoša u 70.



Drugim trijumfom nad Crnom Gorom, reprezentacija Srbije se učvrstila na prvom mestu Grupe 4 sa 11 bodova. "Sokolovi" su ostali na drugom mestu sa sedam i kolo pre kraja izgubili šanse da se domognu prvog mesta. Rumunija sa utakmicom manje ima šest bodova, dok je Litvanija bez bodova.



Rumunija večeras dočekuje Litvaniju i ima priliku da pobedom pretekne Crnu Goru i nastavi da preti Srbiji. U slučaju takvog scenarija, "orlovima" je u utorak potrebna pobeda u Humskoj nad Litvanijom da i matematički overi prvo mesto i ulazak u Ligu B, kao i alternativni put na EVRO 2020, dok Rumuni u isto vreme budu gostovali u Podgorici.



Ako Rumunija večeras ne pobedi, sve bi bilo gotovo, "orlove" više niko ne bi mogao da stigne...



Srbija je danas na "Marakani" pred 15.400 gledacala zasluženo savladala Crnu Goru, ali je mogla od gotovog da napravi veresiju. Jer, izabranici selektora Mladena Krstajića su posle furioznih 15 minuta u finišu prvog poluvremena stekli 2:0, a mogli su i do ubedljivije prednosti, jer je, između ostalog, Mitrović promašio penal.



Kada je sredinom drugog poluvremena Mugoša prepolovio zaostatak "sokolova", bilo je drame u završnici...

"Orlovi" su za tri minuta poveli 2:0.

U 30. minutu posle drugog kornera za Crnu Goru, sevnula je kontra Srbije, Tadić je izbacio Ljajića, koji je izašao sam pred golmana Petkovića i poslao loptu u mrežu.

Već u 32. minutu novi šok za goste. Kolarov je sa levog krila odlično centrirao, a Mitrović maestralno reagovao na "prvoj stativi" i postigao svoj peti gol u ovom ciklusu Lige nacija.

Do kraja prvog poluvremena "orlovi" su imali još četiri velike prilike. Prvo se Gaćinović spetljao kad ga je Mitrović ostavio samog pred golmanom Petkovićem, a onda je tri šanse propustio napadač Fulama.

U 38. minutu Šćekić je oborio Matića posle čega je sudija Maljenko pokazao na belu tačku. Mitrović je "panenkom" pokušao da zatrese mrežu, ali je loptu poslao preko gola.

U poslednjim trenucima prvog poluvremena Mitrović je imao dva pokušaja glavom, ali mu je prvo Petković odbranio udarac, da bi drugi put lopta otišla pored gola.

U drugom poluvremenu domaćin je usporio, a da bi neizvesnosti ipak moglo da bude nagovestio je Mugoša na isteku sata igre. Tada je udarcem glavom u padu zatresao mrežu, ali je Maljenko poništio gol zbog navodnog ofsajda.

Isti igrač se ipak upisao u strelce desetak minuta kasnije kada je ostao usamljen na 11, 12 metara od gola - 2:1.

Kako se bližio kraj utakmice gosti su sve odvažnije kretali u napade, ali nisu uspeli da stvore šansu za kojom bi žalili.

Na kraju, zaslužena pobeda Srbije.

TOK MEČA:

KRAJ - 2:1!

90+2. minut - Radonjić umesto Ljajića.

88. minut - Žuti karton za Matića.

86. minut - Gosti sve odvažnije kreću u napad.

84. minut - Snažan šut Jovovića, brani Rajković.

84. minut - Mitrović je izašao, ušao je Luka Jović.

82. minut - Đorđević umesto Jankovića kod gostiju.

78. minut - Lopta se posle kornera odbila do Tadića koji je šutirao sa 25 metara - pored gola.

75. minut - Žuti karton za Jankovića.

71. minut - ŠANSA ZA CRNU GORU. Mugoša je izbio sam pred Rajkovića, iskosa sa desne strane, ali je šutirao pored gola.

70. minut - GOOOLLLL - 2:1 - MUGOŠA VRATIO NEIZVESNOST. Iskoristio je to što se usamljen našao na 12, 13 metara od gola.

65. minut - Snažan šut Ivanića sa 30 metara, Rajković je iz dva puta ukrotio loptu.

59. minut - PONIŠTEN GOL CRNOJ GORI! Mugoša je zatresao mrežu udarcem glavom u padu, ali je Maljenko poništio gol zbog navodnog ofsajda. Sumnjivo...

48. minut - Pokušaj Kolarova iz slobodnog udarca, šutirao je pored "živog zida" - pored gola.

47. minut - Žuti karton za Kopitovića, zbog faula nad Kolarovim.

46. minut - Počelo je drugo poluvreme. Tumbaković je izvršio izmenu, Boljević je ušao umesto Šćekića.

ZVANIČNO - na tribinama je 15.400 gledalaca.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA - 2:0

45+1. minut - DVE ŠANSE ZA MITROVIĆA! Oba puta posle kornera je Mitrović pokušao glavom, ali je prvo Petković sjajno intervenisao, a onda je napadač "orlova" poslao loptu pored gola.

38. minut - MITROVIĆ JE PROMAŠIO PENAL! "Panenkom" je prebacio gol!

38. minut - PENAL ZA SRBIJU! Šćekić je oborio Matića, pa je Maljenko pokazao na belu tačku.

37. minut - ŠANSA ZA SRBIJU! Mitrović je glavom ostavio loptu za Gaćinovića, koji je ostao sam pred golom, ali se spetljao.

35. minut - SIMIĆ PESNICOM U GLAVU UDARIO MITROVIĆA. Dok su u kaznenom prostoru gostiju čekali izvođenje kornera, kapiten Crne Gore Simić je pesnicom u glavu udario Mitrovića, a Meljenko mu je pokazao samo žuti karton.

35. minut - Prvi korner za domaću reprezentaciju...

32. minut - GOOOLLL - 2:0 - MITROVIĆ! Kolarov je sa levog krila odlično centrirao, a Mitrović maestralno reagovao na "prvoj stativi" i postigao svoj peti gol u ovom ciklusu Lige nacija.

30. minut - GOOOLLL - 1:0 - LJAJIĆ! Posle drugog kornera za Crnu Goru, sevnula je kontra Srbije, Tadić je izbacio Ljajića, koji je izašao sam pred golmana Petkovića i poslao loptu u mrežu.

29. minut - Domaći igrači imaju daleko veći posed, ali malobrojni napadi gostiju deluju opasnije.

18. minut - Prvi su zapretili gosti, Mugoša se izborio za poziciju i šutirao, a Rajković odbranio.

10. minut - Ne jenjava pritisak Srbije, ali sada nema šansi.

7. minut - "Orlovi" od starta vrše jak pritisak na zadnju liniju rivala.

5. minut - Evo i prvog žutog kartona, dobio ga je Mugoša, zbog žestokog prekršaja nad Tadićem na sredini terena.

3. minut - Tribine se i dalje pune, sada ima možda čak i 20.000 ljudi.

2. minut - Kontra gostiju, Jovović se odlučio na šut sa distance, ali je lopta otišla visoko preko gola.

1. minut - Sudija Maljenko je dao znak da utakmica počne.

SASTAVI:

Selektor Srbije Mladen Krstajić ne može da računa na povređene Sergeja Milinković-Savića, Filipa Kostića, Ljubomira Fejsu i golmana Marka Dmitrovića.

Prvi stručnjak Crne Gore Ljubiša Tumbaković lišen je pomoći Stevana Jovetića, Nikole Vukčevića, Stefana Savića, Žarka Tomaševića i Filipa Stojkovića.

SRBIJA: Rajković – Rukavina, Milenković, Veljković, Kolarov – Matić, Maksimović – Gaćinović, Tadić, Ljajić – Mitrović.

CRNA GORA: Petković – Marušić, Kopitović, Simić, Vešović – Šćekić, Kosović, Jovović, Ivanić, Janković - Mugoša.

U drugom meču petog kola Grupe 4 večeras (20.45) u Ploještiju se sastaju Rumunija i Litvanija.

Na tabeli posle četiri kola vodi Srbija sa osam bodova, Crna Gora ima sedam, Rumunija šest, dok je Litvanija bez bodova.

"Orlovima" je preko potrebna pobeda nad "sokolovima" kako bi u utorak u poslednjem kolu u Humskoj protiv Litvanije sudbinu držali u svojim rukama.





14:58 - Intoniranje himni. Ceo stadion aplaudirao je i himni Crne Gore

14:55 - Na tribinama oko 17-18.000 gledalaca

14:49 - KOLAPS NA AUTOKOMANDI: Navijači pohrlili na utakmicu

14:45 - Zagrevanje

14:41 - Mitrović prvi strelac Lige C

Aleksandar Mitrović je najbolji strelac Divizije C Lige nacija sa četiri gola, a sledi ga Finac Temu Puki sa tri.

"Orlovi" su u ovom ciklusu dali ukupno pet golova, a osim Mitrovića, u strelce se upisao i Tadić (iz penala) protiv Litvanije.

14:37 - I Crnogorci će imati podršku

14:31 - Navijači se još okupljaju

14:27 - Maljenko na centru

Utakmicu će suditi Španci, na čelu sa Albertom Undijanom Maljenkom, kome će pomagati Roberto Alonso i Huan Juste.

14:25 - U Podgorici bilo 0:2

U prvom meču Crne Gore i Srbije ikada, "orlovi" su pobedili 2:0 golovima Aleksandra Mitrovića.

14:16 - Krstajić: I luksuz i problem

Selektora Srbije Mladena Krstajića raduje što su mnogi srpski fudbaleri u dobroj formi.

"Veliki broj igra standardno, to je prvi put u poslednjih nekoliko godina da su skoro svi bitni šrafovi u klubovima. Može da se desi da promenimo taktiku, postoji ideja... Menjao sam sastav 13 ili 14 puta, taktiku ne, a možda se i to promemeni, ne zbog Crne Gore već igrača. To mi je ujedno luksuz i problem", rekao je Krstajić, koji ipak nije napravio značajne promene.

Selektor "orlova" nije ukazao šansu od starta Luki Joviću, iako je javnost to očekivala.

14:13 - Matić: Želimo pobedu

"Znamo šta nas čeka. Znamo i svoje kvalitete koje ćemo se truditi da iskoristimo i pred svojom publikom protiv Crne Gore želimo da osvojimo sva tri boda koja su nam veoma potrebna ako želemo da ostanemo na prvom mestu koje nas vodi u Ligu B", kazao je Nemanja Matić.

14:10 - Tumbaković: Ne postoji trener koga zadovoljava bod

Selektor Crne Gore Ljubiša Tumbaković nije unapred tražio alibi zbog velikog broja odsutnih važnih igrača.

"Najboljih 11 će istračati na teren i pokušati da ispune svoj zadatak. Mi smo reprezentacija, menja se sastav u poslednje tri godine, ali iz utakmice u utakmicu pripremamo ekipu. Svi oni znaju metod rada i ono što se traži od njih, napravili smo pomak i sada se pripremamo za veće ciljeve", rekao je Tumbaković i dodao:

"Matematika je jednostavna, ako pobediš ostvarićeš cilj. Ne postoji trener koji je zadovoljan jednim osvojenim bodom. Mi smo opredeljeni za naš igru, pokušaćemo da se nametnemo", rekao je Tumbaković.

14:00 - Navijači polako pristižu na Marakanu

