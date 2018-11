PREDSEDNIK SRBIJE OBEĆAO Vučić: Izgradićemo Nacionalni i još osam stadiona! (VIDEO)

- Izgradićemo i Nacionalni stadion, prelep će da bude. Primaće 63- 64.000 ljudi, da može da se igra finale fudbalske Lige šampiona. I to ću ljudima odmah da obezbedim, za nekoliko godina, rekao je Vučić i objasnio šta je cilj.

- Da izgradimo našu infrastrukturu. Nije lako, ne znam koliko je realno, ali moramo da se borimo. Mi protiv Paragvaja, Argentine i Urugvaja... Sve su to divne zemlje. Sad sam posebno motivisan da ih pobedimo kao Paragvaj, u Interpolu.



Vučić je potvrdio da je o tome razgovarao i sa potpredsednikom UEFE Dejanom Stankovićem.

- Jesam, razgovarao sam sa njim, ali to nije moja ideja. To je bila Ciprasova ideja, sad on kaže da je moja. Neka bude da je moja, ja sa, kriv za sve, naučio sam da sam kriv za sve. Imaćemo stadione i u Vranju i u Leskovcu i Niš će da ima velelepan stadion. Sedam, osam stadiona ćemo da izgradimo. To je krajnji cilj, da mi izgradimo stradione, da ljudi imaju gde da igraju fudbal, da se bave sportom, da tu budemo još uspešniji", rekao je predsednik Srbije.

