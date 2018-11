HAMŠIK VEĆ ARHIVIRAO ZVEZDU: Na Enfildu spektakularna utakmica! Možemo tamo da pobedimo

Fudbaler Napolija Marek Hamšik rekao je da je njegova ekipa večeras obavila posao protiv Crvene zvezde i da će to učiniti i na Enfildu protiv Liverpula, u poslednoj utakmici u Grupi C u Ligi šampiona, kada će biti poznat rasplet.

Napoli je večeras pobedio Zvezdu sa 3:1 i ta pobeda bi mu bila dovoljna za prolaz dalje, da Pari Sen Žermen nije pobedio Liverpul (2:1).

"U sjajnoj smo grupi i moramo da igramo do kraja. Liverpul je težak protivnik, ali dokazali smo da možemo da ih pobedimo i mislim da nas na Enfildu čeka spektakularna utakmica. U 90. minutu na tribinama je počelo slavlje jer smo mislili da imamo pozitivan rezultat, ali to nije bio slučaj. Obavili smo posao večeras, a to ćemo uraditi i na Enfildu", rekao je Hamšik za Skaj Italija.

Hamšik je postigao prvi gol na utakmici, zatim je dvostruki strelac bio Dris Mertens, a gol za Zvezdu postigao je Ben.

"Gol je šlag na torti. Promenio sam poziciju, bio više u defanzivi i zbog toga sam postigao manje golova. Radim ono što trener traži, a uvek je zadovoljstvo postići gol. Razočarani smo što smo oba puta odigrali nerešeno sa Pari Sen Žermenom, ali nisu mnogi očekivali da ćemo posle pet utakmica biti prvi u grupi", rekao je Hamšik.

Na tabeli Grupe C Napoli je prvi sa devet bodova, Pari Sen Žermen je drugi sa osam, Liverpul ima šest, a Zvezda četiri boda. U poslednjem kolu, 11. decembra, Zvezda će dočekati Pari Sen Žermen, a Liverpul će na Enfildu igrati protiv Napolija.

(Beta, Foto: Starsport)

Kurir

Autor: Kurir