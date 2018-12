DELIJAMA NA POKLON ZA NOVU GODINU: Zvezda dovela Vidića! Treće zimsko pojačanje konkurisaće za mesto u napadu

Radno je bilo i 31. decembra na stadiona "Rajko Mitić". Visoki špic (197 centimetara) došao je iz Zlatibora i parafirao je ugovor na tri i po godine, do leta 2022, uz mogućnost da se produži za još jednu.

- Dolazak u Crvenu zvezdu je ostvarenje sna za mene. Još kao mali sam maštao da zaigram u tako velikom klubu. Svi znamo šta je Crvena zvezda, ne samo kod nas, već i u regionu. Naravno da sam prezadovoljan, trudiću se da na svakom treningu dam maksimum i opravdam ukazano poverenje uprave kluba - rekao je Vidić posle potpisivanja saradnje.

Novi napadač crveno-belih rođen je 10. avgusta 1993. godine u Kragujevcu i predstavlja treće zimsko pojačanje šampiona Srbije, posle Nemanja Milunovića i Miloša Vulića.

Nosi prezime slavnog prethodnika i nekadašnjeg kapitena, a visinom i igrom podseća na Nikolu Žigića.

- Sama pomisao da sam na Marakani i da sam član Crvene zvezde ostavlja neopisiv utisak na mene. Tek ću za nekoliko dana doći sebi kada dodatno razmislim o svemu. Golovi su mi zaštitni znak kao i svakom napadaču, porede me sa Žigićem ali mislim da je još prerano za to. Svakako ću se truditi i dati sve od sebe da opravdam to poređenje dobrim partijama.

Vidić ima 25 godina i u prvom delu sezone postigao je 10 golova na 16 utakmica u Prvoj ligi Srbije.

- Poruka navijačima je da lepo provedu novogodišnje i božićne praznike, i želja mi je da u 2019. godini osvojim njihova srca i dobijem njihovo poverenje - završio je Vidić.

Foto: FK Crvena zvezda

